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    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    “No llamen ‘acuerdo’ a su derrota. Ni se llevarán a cabo sus inversiones en la región, ni volverán a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”, afirmó el portavoz de uno de los principales mandos del Ejército de Irán.

    Por 
    Europa Press
    Miles de personas se manifiestan en favor del nuevo líder supremo de Irán.

    Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que “no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores”, a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos “ni ahora ni nunca”.

    “No llamen ‘acuerdo’ a su derrota. Ni se llevarán a cabo sus inversiones en la región, ni volverán a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”, ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios The New York Times y The Wall Street Journal.

    En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida “nada volverá a ser como antes”, a menos que “la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo” de las “mentes” de Washington.

    “Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora ni nunca”, ha zanjado el portavoz iraní.

    Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de hostilidades desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y en medio del anuncio de Washington de que pospondrá “todo ataque militar” contra las centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cinco días, después de que el pasado sábado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

    Más sobre:IránEE.UU.petróleoJatam al AnbiyaIsraelOrmuzTrumpMundo

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