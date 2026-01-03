“Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificando el hecho como “una gran noticia para la región” y subrayando los efectos del gobierno venezolano en América Latina.

Por medio de una publicación en su cuenta personal de “X”, Kast señaló que “su permanencia en el poder, sostenida por un narco-régimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

El político agregó que “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

“Desestabilizó a América Latina”: José Antonio Kast celebra detención de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

Kast destacó además que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Finalmente, enfatizó la importancia de la institucionalidad y el respeto a las normas internacionales, señalando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.

Operación militar de EE.UU. y tensión en Venezuela

Las declaraciones del Presidente Electo se producen luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela, que habría incluido ataques aéreos en distintas zonas del país.

Según información entregada por el propio Trump, la operación concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, por su parte, confirmó ataques en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, denunciando víctimas civiles y militares, y señalando que hasta ahora se desconoce el paradero del mandatario.

En paralelo, autoridades estadounidenses impusieron restricciones al espacio aéreo venezolano, mientras diversos gobiernos de la región y del mundo han expresado preocupación por la escalada de tensión y sus posibles efectos en la estabilidad regional.