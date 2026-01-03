SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Kast agregó que “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    “Desestabilizó a América Latina”: José Antonio Kast celebra detención de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional Diego Martin

    El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificando el hecho como “una gran noticia para la región” y subrayando los efectos del gobierno venezolano en América Latina.

    Por medio de una publicación en su cuenta personal de “X”, Kast señaló que “su permanencia en el poder, sostenida por un narco-régimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

    El político agregó que “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

    “Desestabilizó a América Latina”: José Antonio Kast celebra detención de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Kast destacó además que “ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

    Finalmente, enfatizó la importancia de la institucionalidad y el respeto a las normas internacionales, señalando que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”.

    Operación militar de EE.UU. y tensión en Venezuela

    Las declaraciones del Presidente Electo se producen luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos llevó a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela, que habría incluido ataques aéreos en distintas zonas del país.

    Según información entregada por el propio Trump, la operación concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del país.

    El Gobierno venezolano, por su parte, confirmó ataques en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, denunciando víctimas civiles y militares, y señalando que hasta ahora se desconoce el paradero del mandatario.

    En paralelo, autoridades estadounidenses impusieron restricciones al espacio aéreo venezolano, mientras diversos gobiernos de la región y del mundo han expresado preocupación por la escalada de tensión y sus posibles efectos en la estabilidad regional.

    “Desestabilizó a América Latina”: José Antonio Kast celebra detención de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
    Más sobre:José Antonio KastNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosCaptura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Lo más leído

    1.
    Senadora Pascual (PC) se muestra a favor de que la ministra Aguilera renuncie si es que “hay antecedentes que lo ameriten”

    Senadora Pascual (PC) se muestra a favor de que la ministra Aguilera renuncie si es que “hay antecedentes que lo ameriten”

    2.
    “Vigilante de lo que vaya a pasar”: la postura de Jara en medio de definiciones del PC ante gobierno de Kast

    “Vigilante de lo que vaya a pasar”: la postura de Jara en medio de definiciones del PC ante gobierno de Kast

    3.
    Servel habilita cambio de domicilio electoral de cara a futuras elecciones

    Servel habilita cambio de domicilio electoral de cara a futuras elecciones

    4.
    Contraste de fin de año: Boric releva su legado y Kast reitera reproche de “desorden” al gobierno saliente

    Contraste de fin de año: Boric releva su legado y Kast reitera reproche de “desorden” al gobierno saliente

    5.
    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
    Chile

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
    El Deportivo

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”
    Cultura y entretención

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela
    Mundo

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año