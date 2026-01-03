SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    La información fue compartida por el senador republicano Mike Lee, citando al secretario de Estado, Marco Rubio, tras haber sostenido una llamada telefónica con él.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Marco Rubio señala que Maduro sería juzgado en Estados Unidos y que el gobierno no prevé más acciones militares en Venezuela

    Tras el anuncio de la supuesta captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el senador republicano Mike Lee aseguró que Maduro sería juzgado en territorio estadounidense, según información que habría recibido por parte del secretario de Estado Marco Rubio.

    “Tuvo una llamada con Marco Rubio. Me informó que personal estadounidense capturó a Nicolás Maduro para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, escribió el legislador a través de su cuenta de X.

    Según explicó inmediatamente Lee, “es probable que esta acción se encuadre dentro de la autoridad inherente del presidente, en virtud del artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

    Por otro lado, también mencionó que el secretario de Estado le habría confirmado que “no prevé más medidas en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”.

    Más temprano, el mismo Rubio habría republicado en X su postura respecto al régimen venezolano. “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno. Maduro es el líder del Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se apoderó del país. Está acusado por llevar drogas hacia Estados Unidos”, señaló en julio de 2025.

    La captura del líder venezolano fue anunciada por Donald Trump a través de una publicación en Truth Social durante esta mañana. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, escribió. A esto, agregó que tanto Maduro como su esposa habrían sido capturados y llevados fuera del país.

    Según afirmó el gobierno venezolano, Estados Unidos habría realizado ataques contra Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosMarco RubioMike Lee

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”

    De Noriega a Maduro: La historia se repite un 3 de enero

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    2.
    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    3.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    4.
    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    5.
    Trump asegura que Maduro ha sido capturado y expulsado de Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

    Trump asegura que Maduro ha sido capturado y expulsado de Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”
    Chile

    Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Presidente Boric condena acciones militares de EE.UU. en Venezuela y llama a una salida pacífica

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre
    Negocios

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz
    El Deportivo

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    En Inglaterra exponen el motivo por el que Enzo Maresca fue despedido del Chelsea

    Seguirá en Everton hasta nuevo aviso: la razón que frenó la partida de Cristian Palacios a Universidad de Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano
    Cultura y entretención

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    En las arenas movedizas del tiempo

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York
    Mundo

    “Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

    De Noriega a Maduro: La historia se repite un 3 de enero

    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año