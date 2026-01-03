Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

Marco Rubio señala que Maduro sería juzgado en Estados Unidos y que el gobierno no prevé más acciones militares en Venezuela

Tras el anuncio de la supuesta captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el senador republicano Mike Lee aseguró que Maduro sería juzgado en territorio estadounidense, según información que habría recibido por parte del secretario de Estado Marco Rubio.

“Tuvo una llamada con Marco Rubio. Me informó que personal estadounidense capturó a Nicolás Maduro para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, escribió el legislador a través de su cuenta de X.

Según explicó inmediatamente Lee, “es probable que esta acción se encuadre dentro de la autoridad inherente del presidente, en virtud del artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

Just got off the phone with @SecRubio



He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

Por otro lado, también mencionó que el secretario de Estado le habría confirmado que “no prevé más medidas en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”.

Más temprano, el mismo Rubio habría republicado en X su postura respecto al régimen venezolano. “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno. Maduro es el líder del Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se apoderó del país. Está acusado por llevar drogas hacia Estados Unidos”, señaló en julio de 2025.

La captura del líder venezolano fue anunciada por Donald Trump a través de una publicación en Truth Social durante esta mañana. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, escribió. A esto, agregó que tanto Maduro como su esposa habrían sido capturados y llevados fuera del país.

Según afirmó el gobierno venezolano, Estados Unidos habría realizado ataques contra Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.