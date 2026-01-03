SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Vladimir Padrino López habla de “criminal agresión militar” de EE.UU. a Venezuela y no se refiere a presunta captura de Maduro

    El ministro de Defensa acusó una “criminal agresión militar” con misiles y cohetes lanzados desde helicópteros contra zonas civiles y militares, anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y respaldó el estado de conmoción exterior, sin aludir a la situación personal del mandatario.

    Por 
    Luis Cerda
    Ariana Cubillos

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este viernes una ofensiva militar de Estados Unidos contra Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, asegurando que el país fue objeto de “la más criminal agresión militar” durante la madrugada del 3 de enero, pero no se refirió a la presunta captura de Nicolás Maduro anunciada por Donald Trump.

    El Mandatario de Estados Unidos dijo en una publicación en Truth Social hoy que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron “capturados y trasladados fuera del país”, al tiempo que confirmó los ataques militares estadounidenses en Venezuela.

    Maduro fue capturado la madrugada del sábado por miembros de Delta Force, la principal unidad de misión especial del ejército estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses a CBS News.

    En un mensaje difundido por redes sociales, Padrino López describió ataques con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, que —según afirmó— impactaron incluso en urbanismos de población civil, pero no se refirió en ningún momento a una eventual captura de Maduro.

    “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”, señaló.

    Ataques en Caracas y la zona central

    Padrino López afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron Fuerte Tiuna, en Caracas, y se desplegaron hacia Miranda, Aragua y La Guaira, alcanzando tanto instalaciones militares como sectores civiles.

    “Las fuerzas invasoras han profanado nuestros suelos sagrados (…) llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismo de población civil”, sostuvo, agregando que las autoridades “estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos”.

    Hasta ahora, el Gobierno venezolano no ha entregado un balance oficial de víctimas.

    Sin mención a la situación de Maduro

    Pese a la magnitud de las acusaciones, el discurso del ministro no incluyó referencias a la ubicación, estado o eventual detención de Nicolás Maduro, limitándose a ratificar su rol como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

    “Cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación”, afirmó.

    Denuncia internacional y estado de conmoción

    El titular de Defensa calificó la ofensiva como un “ataque ruin y cobarde” y anunció la presentación de denuncias ante la comunidad internacional por una supuesta violación de la Carta de las Naciones Unidas.

    “Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano”, dijo.

    Padrino López respaldó además el Decreto de Estado de Conmoción Exterior y anunció el despliegue de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos en todo el país.

    Llamado a la calma

    En su mensaje, el ministro llamó a la población a mantener la unidad y evitar el pánico.

    “Hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar”, afirmó.

