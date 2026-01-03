“El único presidente de este país es Nicolás Maduro”: Rodríguez exige liberación del mandatario venezolano por parte de EE.UU.

La tarde de este sábado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó declaraciones tras el ataque militar de EE.UU. a Venezuela y la captura del líder Nicolás Maduro.

La dirigente cargó contra la intervención militar por parte de Estados Unidos y exigió la inmediata liberación del mandatario , quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y se encontraría en este momento a bordo del USS Iwa Shima con rumbo a Nueva York.

“Esta acción militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales”, comenzó señalando en su alocución la actual vicepresidenta.

Explicando que ya habían acusado la realización de esta acción a la comunidad internacional, la que tendría como objetivo en palabras de Rodríguez la extracción de los recursos naturales venezolanos, la vicepresidenta exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ”.

Nicolás Maduro capturado

“Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidente. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela, pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle”, agregó al respecto.

Resaltando que habrían recibido mensajes de apoyo de China, Rusia, América Latina y El Caribe, Rodríguez señaló que Maduro “ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”.

“La respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos”, agregó sobre las acciones anteriores de Maduro.

En ese sentido, la vicepresidenta realizó un llamado a que los venezolanos “se conviertan en un solo cuerpo” para defender la soberanía de Venezuela.

“Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros . Y suscrito el decreto estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la sala constitucional", continuó Rodríguez en respaldo al capturado mandatario.

Las palabras de Rodríguez se dan pocas horas después del extenso punto de prensa dado por Trump en Mar-a-Lago, donde señaló que el secretario de Estado Marco Rubio había conversado con la vicepresidenta venezolana respecto al futuro de la nación.