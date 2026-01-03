Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participa de acciones militares en Venezuela. Foto: Europa Press

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar compartió en su cuenta de X un post en que asegura que “Trinidad y Tobago no participa en ninguna de estas operaciones militares en curso “, respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela desde horas de la madrugada.

Cabe recordar que el país caribeño ha estado últimamente en tensión con Venezuela, en que hace unas semanas Nicolás Maduro incluso convocó a “vigilia permanente“, después de que se conociera que Trinidad y Tobago había reanudado ejercicios militares de Estados Unidos en su territorio.

“El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie”, expresó en ese entonces el mandatario venezolano.

Durante esos días la primera ministra Persad-Bissessar había confirmado que había presencia militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson de Tobago ya que se estaba instalando un radar para “ayudar a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas”, como señaló a un medio local.

Además dijo que desde la administración de Donald Trump nunca les solicitó el uso de su territorio para lanzar ataques contra el pueblo venezolano.

Hace un par de meses también el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino amenazó con una “legítima defensa” ante un eventual ataque desde los territorios de Guyana y de Trinidad y Tobago, después de que, en sus palabras, ambas naciones se han “prestado al juego de Estados Unidos”.