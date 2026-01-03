SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

    Parlamentarios chilenos reaccionan de manera dividida ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, con voces que celebran el fin del gobierno y otras que cuestionan la legalidad del hecho y llaman al respeto del derecho internacional.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Reacciones del mundo parlamentario chileno tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Tras la confirmación de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parlamentarios chilenos de distintos sectores políticos emitieron sus primeras reacciones, que van desde la celebración hasta la preocupación por el respeto al derecho internacional.

    Johannes Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario y excandidato presidencial, aseguró que “se le vino la noche al narcorégimen de Maduro. Sus socios en Chile y el mundo tiritando”.

    Dedvi Missene

    En contraste, la diputada Nathalie Castillo, del Partido Comunista, cuestionó el acto y planteó dudas sobre su legalidad: “¿Capturado o secuestrado? Si así fuera es un acto que contraviene toda norma internacional! EEUU no puede seguir en esta escalada de violencia #Venezuela”.

    Dedvi Missene

    El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, destacó la necesidad de mantener una postura institucional y unitaria: “Chile tiene una postura histórica en política exterior que debemos resguardar. Respeto al derecho internacional y solución pacífica de controversias, actuando con unidad nacional y alineados a Cancillería. Cuidar la estabilidad de Sudamérica es una responsabilidad compartida. #Venezuela”.

    Dedvi Missene

    Desde la Cámara Alta, la senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, se mostró optimista respecto al futuro de Venezuela: “DEMOCRACIA Y LIBERTAD 🇻🇪 Hoy se inicia una nueva etapa de esperanza y libertad que por décadas el pueblo venezolano añoró recuperar. Un abrazo a la diáspora venezolana en Chile, latinoamericana y el mundo”.

    Reacciones del mundo parlamentario chileno tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Alejandro Kusanovic, senador independiente, celebró la captura y enfatizó el fin de la tiranía: “¡SE ACABÓ LA TIRANÍA! 🇻🇪🗽 El destino de los tiranos es la justicia. Venezuela despierta de la pesadilla y abraza su libertad. LA LIBERTAD AVANZA SOBRE EL INFIERNO EN EL MUNDO ¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪🔥 #VenezuelaLibre #Libertad”.

    Dedvi Missene

    Por su parte, el diputado Cristhian Moreira (UDI), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que “la captura del tirano y dictador Nicolás Maduro es una gran noticia para todo el pueblo venezolano que ve más cercana la libertad y la democracia nuevamente en su país".

    “Eso sí que hay que estar atentos a todos los hechos que se puedan ir dando de ahora en adelante para que se realice en Venezuela un proceso de transición lo más rápido posible”, agregó el parlamentario.

    Congresistas chilenos dividen opiniones ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
