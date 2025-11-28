Trinidad y Tobago confirma que hay militares de EE.UU. desplegados para instalar un radar en un aeropuerto

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reconoció este viernes que hay personal estadounidense en la isla ayudando a las autoridades a instalar un radar para el aeropuerto, en medio de las especulaciones sobre un posible ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Durante una rueda de prensa, Persad-Bissessar explicó que los efectivos estadounidenses están en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson de Tobago, trabajando en la instalación y mejora de infraestructura clave como el radar, la pista y las vías de acceso.

“Están ayudando con la pista, la carretera y un radar”, explicó la primera ministra en una rueda de prensa, agregando que “ellos nos ayudarán a mejorar nuestra vigilancia y la inteligencia de los radares para los narcotraficantes en nuestras aguas y fuera de nuestras aguas”, según informó el diario trinitense Guardian.

One day after saying there were no United States Marines in the country, Prime Minister Kamla Persad-Bissessar confirmed that a new radar is being installed by the United States in Tobago to monitor activities inside and outside Trinidad and Tobago.



Como dio a conocer Infobae, la confirmación de la jefa de gobierno responde, en parte, a reportes de ciudadanos que identificaron a marines estadounidenses en un conocido hotel de Tobago y a registros de plataformas de seguimiento aéreo que detectaron el aterrizaje de aeronaves militares en la isla.

Sus palabras se conocen después de que ella misma afirmara que la administración de Donald Trump nunca solicitó el uso de su territorio para “lanzar ataques contra el pueblo venezolano”, asegurando que su país no participará en este tipo de operaciones.

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, se reunió el martes con la premier de la nación caribeña para abordar, como él mismo declaró, la “sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional”, junto con la unidad regional frente a la lucha contra el “tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”.

El pequeño país insular llevó a cabo ejercicios militares con la marina estadounidense del 16 al 21 de noviembre pasados. Debido a estas maniobras, el destructor USS Gravely atracó en el puerto de Puerto España, la capital trinitense, el pasado 26 de octubre.

En respuesta a los ejercicios y al atraco del citado buque estadounidense, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió el acuerdo energético firmado con Trinidad y Tobago, mientras que la Asamblea Nacional venezolana declaró persona “non grata” a Persad-Bissessar.