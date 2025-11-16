Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este sábado a “una vigilia y una marcha permanente” en seis regiones del este del país en respuesta a la reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

En un acto de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Petare, el mandatario afirmó que esas operaciones pretenden intimidar a la nación.

“Una vez más, el pueblo de Trinidad y Tobago sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe” , afirmó.

“Convoco al pueblo de los estados orientales, desde el sur de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Anzoátegui, en perfecta fusión popular-militar-policial, a establecer una vigilia y una marcha permanente con la bandera de Venezuela en alto”, expresó.

Además, Maduro insistió en que Venezuela no responderá a provocaciones, pero sí se mantendrá movilizada y alerta ante cualquier agresión externa.

“Pido a todas las fuerzas de la patria a no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico para decirle: ¡Fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta!”, sentenció.

El llamado del mandatario llega después de que Trinidad y Tobago anunciara el viernes un nuevo despliegue de ejercicios militares con Estados Unidos, el segundo entrenamiento conjunto en menos de un mes. Ante esto, Maduro criticó que se utilice a dicha nación para amenazar la paz de la región.

“El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie”, expresó.