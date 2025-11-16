OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    El mandatario venezolano llamó a sus seguidores a movilizarse contra "los barcos imperialistas" y las "amenazas militares" en la zona oriental del país, después de que su vecino caribeño anunciara un nuevo entrenamiento armado junto a Estados Unidos.

    Por 
    Lya Rosen
    [e]MARCOS SALGADO

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este sábado a “una vigilia y una marcha permanente” en seis regiones del este del país en respuesta a la reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

    En un acto de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Petare, el mandatario afirmó que esas operaciones pretenden intimidar a la nación.

    “Una vez más, el pueblo de Trinidad y Tobago sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”, afirmó.

    “Convoco al pueblo de los estados orientales, desde el sur de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Anzoátegui, en perfecta fusión popular-militar-policial, a establecer una vigilia y una marcha permanente con la bandera de Venezuela en alto”, expresó.

    Además, Maduro insistió en que Venezuela no responderá a provocaciones, pero sí se mantendrá movilizada y alerta ante cualquier agresión externa.

    “Pido a todas las fuerzas de la patria a no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico para decirle: ¡Fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta!”, sentenció.

    El llamado del mandatario llega después de que Trinidad y Tobago anunciara el viernes un nuevo despliegue de ejercicios militares con Estados Unidos, el segundo entrenamiento conjunto en menos de un mes. Ante esto, Maduro criticó que se utilice a dicha nación para amenazar la paz de la región.

    “El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie”, expresó.

    Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroTrinidad y TobagoEstados UnidosEjercicios Militares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    Las Condes habilita buses eléctricos gratuitos y rutas especiales para facilitar traslado de votantes este domingo

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Infeliz cumpleaños: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    2.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    3.
    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    4.
    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    5.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Las Condes habilita buses eléctricos gratuitos y rutas especiales para facilitar traslado de votantes este domingo
    Chile

    Las Condes habilita buses eléctricos gratuitos y rutas especiales para facilitar traslado de votantes este domingo

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    Carta abierta: Los presidenciables escriben por qué quieren llegar a La Moneda

    ¿Cuánto vale un presidente?
    Negocios

    ¿Cuánto vale un presidente?

    Los “cisnes negros” y lo mejor de lo nuestro

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín
    El Deportivo

    De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín

    Garin se queda con el duelo de chilenos ante Barrios y está en la final del Challenger de Montevideo

    A fondo con Matías Fernández: “Manuel Pellegrini es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago
    Mundo

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp