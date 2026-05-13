Bancada PS ingresa requerimiento en Contraloría por omisión de sociedades en declaración de intereses de ministra Lincolao

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) ingresó este martes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para “apercibir” a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, por la omisión de tres sociedades en su declaración de intereses y patrimonio.

La acción busca que la secretaria de Estado rectifique la información presentada y que el organismo fiscalizador revise la oportunidad, integridad y veracidad de las declaraciones de patrimonio e intereses de todos los ministros de Estado.

El requerimiento surge luego de que la propia Lincolao reconociera la omisión de las sociedades en las que mantiene vínculos, en el marco de una investigación periodística publicada por Fast Check. Además, deslizó que otros ministros del gabinete de José Antonio Kast habrían incurrido en el mismo tipo de falta.

El jefe de bancada del PS, diputado Raúl Leiva, sostuvo que “de omitir estas declaraciones, podría existir eventualmente un conflicto de intereses”.

“Particularmente el deber de abstención que tiene una autoridad respecto a aquellas materias que le corresponde regular”, agregó.

El parlamentario afirmó además que “lo que es tanto más grave es que la propia ministra, en defensa de esta omisión, plantea que hay otros ministros —lo dice ella misma— que eventualmente incurrirían en la misma omisión”.

En esa línea, el diputado Juan Santana aseguró que “esta situación nos parece del todo grave, porque cuando se ha anunciado, además, la posibilidad de beneficio por parte de algunos ministros y ministras de Estado con una reforma que hoy día se encuentra tramitándose en este parlamento, es de real importancia que nuestras autoridades sean capaces de transparentar esta situación”.

“Cuando la ministra hace esta acusación contra otros ministros, el problema deja de ser personal y pasa a ser un problema del gobierno”, añadió.

Santana sostuvo además que el requerimiento apunta a establecer una eventual infracción a la ley de probidad y a las obligaciones establecidas en el artículo 8, inciso tercero, de la Constitución.

“Existe una clara vulneración a las obligaciones de una ministra de Estado al haber omitido su participación en estas tres sociedades”, afirmó.

Asimismo, adelantó que la revisión podría extenderse a otros integrantes del gabinete debido a las declaraciones realizadas por la ministra.

Las sociedades omitidas

La investigación de Fast Check detalló que Lincolao no incluyó en su declaración tres entidades vinculadas a ella.

Entre ellas aparecen Innova Nehuén SpA, creada junto a sus hermanas y dedicada a servicios y asesorías tecnológicas; Tech Apprenticeships LLC, constituida en Estados Unidos en 2023; y una asociación de propietarios de Potomac, en EE.UU., que la ministra describió como un equivalente a una “junta de vecinos”.

Consultada por el medio, Lincolao señaló que “yo pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, agregando que busca corregir la situación “por resguardo a mi integridad y carrera”.