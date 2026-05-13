Delincuentes secuestran a joven de 19 años en San Miguel: estuvo más de ocho horas cautivo

Las cámaras de seguridad de calle Brigadier de la Cruz, en la comuna de San Miguel, registraron el secuestro de un joven de 19 años, de nacionalidad chilena, ocurrido este lunes.

En esas imágenes se aprecia que el joven se acercó a un vehículo para hablar con los ocupantes, en momentos en que aparecen otros dos individuos para ingresarlo a la fuerza. Luego de eso, el auto se dio a la fuga.

Un testigo llegó a las 21.30 a la 12ª Comisaría de San Miguel para denunciar que, mientras se encontraba en un restaurante, escuchó gritos de auxilio desde la vía pública de un hombre adulto, quien, en contra de su voluntad, estaba siendo subido a un automóvil por alrededor de tres sujetos.

La Fiscalía dio orden de investigar al OS9 de Carabineros, que a eso de las 5.20 encontró al joven en un punto de la comuna de Santiago, específicamente en Almirante Barroso con Agustinas.

Allí se habría realizado un pago del dinero que los delincuentes estaban solicitando. Fue así como los funcionarios hicieron un seguimiento a los sujetos llegando a un domicilio en la comuna de Lo Prado.

En ese inmueble se encontraban cuatro personas, dos mujeres colombianas, un hombre de esa misma nacionalidad y un hombre venezolano, quienes fueron detenidos. Tres de ellos se encuentran en forma irregular en el país.

Por la mañana, el fiscal regional de la zona Sur y coordinador de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, dijo que la víctima se encontraba en buen estado.

Rápido trabajo policial

El director de Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, destacó la rapidez con la que actuaron los funcionarios.

Al llegar al inmueble de Lo Prado, donde mantuvieron cautiva a la víctima, los carabineros encontraron droga y un arma de fuego. “La víctima fue subida a la fuerza a un vehículo y producto de la rápida intervención tanto de Carabineros como del Ministerio Público, dentro de un periodo muy breve de tiempo se logró liberarla”, dijo el fiscal Álex Cortez.

El fiscal Cortez señaló además que no había relación entre este secuestro y el de Jorge Vera, el empresario ferretero de 84 años secuestrado también en San Miguel: “Son situaciones circunstanciales, no se trata de la misma banda bajo ningún punto de vista”.

Según dijo el persecutor, “quienes participan en estos secuestros perfilan a las víctimas por algún motivo en específico. Existe un estudio previo que determina dentro de lo que ellos realizan que probablemente puede tener alguna forma de pagar por su liberación”.

Los investigadores se encuentran revisando cuál sería el móvil de este plagio. Tras la audiencia de formalización, donde los tres colombianos quedaron en prisión preventiva, el fiscal de ECOH Jorge Martínez dijo que la víctima señaló que no conocía a los secuestradores. Según su relato, los delincuentes pusieron una polera en su cabeza para que no pudiera reconocerlos posteriormente ni saber dónde estaba.

En esa dinámica, una mujer colombiana resultó ser la más agresiva. “ Instigaba a los otros sujetos a que le dispararan ”, dijo el persecutor. La otra mujer habría participado en el momento de la entrega del dinero que habría pagado el entorno de la víctima. El hombre colombiano habría participado en la retención a la fuerza del joven.

Los tres colombianos quedaron en prisión preventiva. El cuarto sujeto, de nacionalidad venezolana, quedó con arraigo y firma, y se trataría de un conductor de aplicación. El tribunal además decretó 90 días de investigación.