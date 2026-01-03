SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria

    El mandatario peruano también mencionó que en paralelo reforazarán aún más la presencia en la frontera "para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos".

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria.

    El presidente de transición en Perú, José Jerí se mostró optimista por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela que dieron como resultado la captura de Nicolás Maduro.

    “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”, escribió en la red social X.

    Asimismo, señaló que ”desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria“.

    “De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”, añadió en la publicación.

    Hace pocos días, el presidente Jerí sostuvo conversaciones con el mandatario electo, José Antonio Kast sobre políticas migratorias entre ambos países, en que incluso han bajarado la idea de un corredor humanitario. “Es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales“, dijo Jerí.

