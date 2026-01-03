SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Alexander Mayta convocó a una manifestación en Santiago esta jornada. “Nos vemos hoy en el Parque Almagro con Paseo Bulnes a las 19 horas”, indicó.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    El coordinador del Comando con Venezuela en Chile, Alexander Mayta, reaccionó este viernes a los anuncios realizados por Estados Unidos respecto a la situación del presidente venezolano Nicolás Maduro, entregando declaraciones sobre lo ocurrido y convocando a la comunidad venezolana en Santiago.

    Según señaló Mayta, “la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cillia Flores, en la madrugada de hoy, así fue anunciado por los Estados Unidos, en una operación quirúrgica hecha dentro de Venezuela”.

    En esa línea, indicó que desde Washington se entregarían antecedentes oficiales durante la jornada. “Van a dar declaraciones a las 13.00 horas, hora de Chile, que son las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, para que estén atentos con respecto a eso”, afirmó.

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca” Maxwell Briceno

    El dirigente sostuvo que, de acuerdo con lo informado por Estados Unidos, se trataría de una acción realizada dentro de territorio venezolano. “Sí, definitivamente confirmado, captura de Nicolás Maduro y su esposa dentro de Venezuela por los Estados Unidos”, expresó, reiterando que sus dichos se basan en lo comunicado por autoridades estadounidenses.

    Mayta aseguró que este anuncio ha generado expectación entre los venezolanos. “Este era el momento que todos los venezolanos estábamos esperando porque hoy ha comenzado el proceso de liberación en nuestro país”, señaló, agregando que la comunidad se encuentra “muy atentos, muy alentados, muy fuertes, con más determinación, con más ganas de seguir adelante y empujando esta causa para que seamos definitivamente libres”.

    Finalmente, el coordinador del Comando con Venezuela en Chile convocó a una manifestación en Santiago. “Nos vemos hoy en el Parque Almagro con Paseo Bulnes a las 19 horas”, indicó.

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca” Diego Martin
    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpAlexander MaytaCaptura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    Futuro liderazgo de Venezuela, entrada de EE.UU. a la industria petrolera: las definiciones de Trump sobre la captura de Maduro

    Lo más leído

    1.
    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    2.
    La resistencia de los gremios de Gendarmería a la reforma que les pone la lápida

    La resistencia de los gremios de Gendarmería a la reforma que les pone la lápida

    3.
    “Basta al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebración de año nuevo

    “Basta al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebración de año nuevo

    4.
    Auditoría clínica y defensa a protocolos: las respuestas del Hospital del Salvador tras cirugía a madre de ministra Aguilera

    Auditoría clínica y defensa a protocolos: las respuestas del Hospital del Salvador tras cirugía a madre de ministra Aguilera

    5.
    Cathy Barriga afirma que la Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio: “Rechacé porque soy completamente inocente”

    Cathy Barriga afirma que la Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio: “Rechacé porque soy completamente inocente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela
    Chile

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Senadores de la UDI exigen al Gobierno chileno respaldar captura de Maduro por parte de EE.UU.

    Jara por operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: “Un precedente muy peligroso para la soberanía de los países”

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente
    El Deportivo

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    “Tienen que dar lo que sea por jugar en la U”: el potente mensaje de Paqui Meneghini a los juveniles en la pretemporada

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro
    Mundo

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año