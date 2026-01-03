Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

El coordinador del Comando con Venezuela en Chile, Alexander Mayta, reaccionó este viernes a los anuncios realizados por Estados Unidos respecto a la situación del presidente venezolano Nicolás Maduro, entregando declaraciones sobre lo ocurrido y convocando a la comunidad venezolana en Santiago.

Según señaló Mayta, “la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cillia Flores, en la madrugada de hoy, así fue anunciado por los Estados Unidos, en una operación quirúrgica hecha dentro de Venezuela”.

En esa línea, indicó que desde Washington se entregarían antecedentes oficiales durante la jornada. “Van a dar declaraciones a las 13.00 horas, hora de Chile, que son las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, para que estén atentos con respecto a eso”, afirmó.

El dirigente sostuvo que, de acuerdo con lo informado por Estados Unidos, se trataría de una acción realizada dentro de territorio venezolano. “Sí, definitivamente confirmado, captura de Nicolás Maduro y su esposa dentro de Venezuela por los Estados Unidos”, expresó, reiterando que sus dichos se basan en lo comunicado por autoridades estadounidenses.

Mayta aseguró que este anuncio ha generado expectación entre los venezolanos. “Este era el momento que todos los venezolanos estábamos esperando porque hoy ha comenzado el proceso de liberación en nuestro país”, señaló, agregando que la comunidad se encuentra “ muy atentos, muy alentados, muy fuertes, con más determinación, con más ganas de seguir adelante y empujando esta causa para que seamos definitivamente libres ”.

Finalmente, el coordinador del Comando con Venezuela en Chile convocó a una manifestación en Santiago. “Nos vemos hoy en el Parque Almagro con Paseo Bulnes a las 19 horas”, indicó.