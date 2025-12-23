Presidente peruano abre la puerta a un corredor humanitario ante reunión con Kast por crisis migratoria

El presidente de Perú, José Jerí, abordó públicamente la próxima reunión que sostendrá en enero con el mandatario electo José Antonio Kast, y adelantó que ambos gobiernos ya están anticipándose a eventuales problemas migratorios, con énfasis en el control fronterizo y en la evaluación de mecanismos excepcionales, entre ellos un eventual corredor humanitario.

Consultado por la prensa sobre si existe temor a un desborde migratorio tras la asunción de Kast en marzo, el jefe de Estado del país vecino descartó esa lectura y recalcó que el enfoque ha sido preventivo.

“Más que un temor, estamos anticipando”, afirmó, detallando que tras el triunfo electoral del líder republicano sostuvieron una conversación telefónica centrada en la coordinación bilateral.

“Nuestra conversación se centró, al igual que lo hicimos con el presidente Noboa, en fijar algunos criterios de reforzar nuestras fronteras de ambos lados y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países”, señaló.

En ese contexto, el mandatario peruano explicó que se están analizando alternativas impulsadas desde las cancillerías, pero acotadas a escenarios muy específicos.

Al ser abordado sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario, Jerí fue enfático en subrayar su carácter limitado.

“ Es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales ”, sostuvo.

Agregó que la preocupación inmediata de su gobierno es "ahora por quienes estamos dentro del territorio nacional, y cómo evitar eso”, enfatizó, en alusión a nuevos ingresos irregulares.

Las declaraciones del presidente Jerí ocurren el mismo día en que José Antonio Kast realizó una escala en Lima en el marco de su viaje a Ecuador, donde sostuvo un encuentro con el canciller Hugo de Zela, que estuvo centrada en la crisis migratoria y la cooperación contra el narcotráfico.