    Mundo

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    El presidente electo llegará al país vecino en enero, como parte de una gira regional. La visita se producirá en un contexto marcado por la cooperación fronteriza y las inquietudes por una eventual presión migratoria, especialmente en la zona de Tacna.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Cancillería de Perú confirmó este domingo que el presidente electo, José Antonio Kast, visitará Lima en enero próximo, en el marco de una gira por países de la región.

    Según el anuncio oficial, el republicano se reunirá con el presidente peruano, José Jerí, en el Palacio de Gobierno, en lo que será su primer acercamiento institucional con las autoridades peruanas tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

    Cabe recordar que Kast viajará mañana a Quito, y el martes se reunirá con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El objetivo central del encuentro será abordar la crisis migratoria en la región, además de los desafíos comunes en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

    Junto a la cita presidencial, se anticipan reuniones de la delegación chilena con autoridades locales y representantes del mundo empresarial ecuatoriano.

    La reunión con Noboa se convertirá en la segunda bilateral de Kast con un jefe de Estado en ejercicio desde que se impuso en la segunda vuelta presidencial. La primera tuvo lugar en Buenos Aires, donde el mandatario electo chileno sostuvo extensas conversaciones con Milei, en un viaje que combinó gestos políticos con definiciones económicas.

    Tema migratorio

    El anuncio se da en un escenario regional atento a las definiciones que adoptará el próximo gobierno chileno, particularmente en materia migratoria.

    En ese contexto, esta semana, el canciller peruano, Hugo de Zela, llamó a la calma y descartó que la victoria de Kast vaya a derivar necesariamente en una crisis en la frontera común.

    Yo no creo que necesariamente deba pasar eso. Tenemos que tomar estos temas con calma, porque las autoridades peruanas están haciendo lo necesario para controlar la situación”, sostuvo el jefe de la diplomacia peruana.

    Las aprensiones surgieron especialmente en Tacna, región fronteriza con Chile, luego de que Kast reiterara durante su campaña su intención de impulsar expulsiones masivas de migrantes en situación irregular.

    Frente a ello, De Zela recordó que existen mecanismos bilaterales vigentes, entre ellos una Comisión Binacional de Cooperación Fronteriza, que se encuentra trabajando de manera permanente para monitorear y resguardar lo que ocurre en la zona limítrofe.

    Cabe recordar que la nación vecina declaró el estado de emergencia en el departamento de Tacna el pasado 28 de noviembre, medida que permitió reforzar el control migratorio con la participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

    La visita de Kast a Lima se producirá además tras nuevos avances en la coordinación bilateral. El pasado viernes 19 de diciembre, Chile y Perú acordaron incrementar los patrullajes simultáneos en la frontera, durante la segunda reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

    El encuentro, realizado de forma virtual, fue encabezado por el vicecanciller peruano Félix Denegri y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, y contó con la participación de autoridades del Interior, policías y organismos migratorios de ambos países.

    Durante esa instancia, las delegaciones definieron respuestas conjuntas frente a la migración irregular y la delincuencia organizada transnacional, reforzando el intercambio de información estratégica entre la Policía Nacional del Perú, la PDI y Carabineros de Chile. El objetivo, recalcaron, es prevenir y controlar de manera más eficaz los flujos migratorios irregulares, sin afectar el tránsito normal de personas, vehículos y carga, clave para la economía bilateral.

