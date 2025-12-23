SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    El Presidente electo realiza un nuevo periplo internacional, esta vez enfocado en la crisis migratoria y la cooperación en el combate al narcotráfico.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Durante su viaje a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizó esta noche una escala en Lima, Perú, la que aprovechó para reunirse con el canciller peruano, Hugo de Zela.

    Esto, en un nuevo periplo internacional protagonizado por el republicano, enfocado en la crisis migratoria y en la cooperación en el combate al narcotráfico.

    En la cita, participaron además los senadores electos Cristian Vial (Maule) y Rodolfo Carter (Araucanía), quienes forman parte de su comitiva.

    Esto, como antesala a la cita que Kast ya anunció para enero próximo con el mandatario peruano, José Jerí, con quien evaluará establecer un corredor humanitario para hacer frente a la crisis migratoria.

    Reunión con Noboa

    Luego, el Presidente electo partirá rumbo a Ecuador, donde será recibido por el gobernante de este país, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro histórico de Quito.

    Entre los temas principales está la cooperación al combate al narcotráfico y cómo esta nación andina ha enfrentado la crisis por un aumento en los asesinatos en su país, donde Noboa, incluso, ha defendido la idea que “fuerzas especiales extranjeras” ingresen a su país para enfrentar el crecimiento de la violencia entre bandas criminales.

    Otro, es la migración ilegal y -también- la idea de Kast de crear un corredor humanitario para que los extranjeros no documentados en Chile puedan regresar a sus respectivos países, en medio del endurecimiento de fronteras en Perú.

