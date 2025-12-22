SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast sigue con reuniones protocolares e inicia segunda gira con foco en seguridad

    Mientras afinaba los detalles para su viaje a Ecuador, al que asistirá con los senadores electos Cristián Vial y Rodolfo Carter, durante el lunes el presidente electo sostuvo una serie de encuentros con la expresidenta Michelle Bachelet, la contralora Dorothy Pérez y el fiscal nacional Ángel Valencia, entre otros.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Diego Martin

    Con maleta en mano llegó este lunes hasta “La Moneda chica” el senador electo del Partido Republicano Cristián Vial (ind.). Y es que el general en retiro del Ejército fue uno de los nombres considerados para acompañar a José Antonio Kast en su segundo viaje como presidente electo.

    El futuro mandatario llegará este martes en la madrugada hasta Ecuador donde se reunirá con el presidente de ese país, Daniel Noboa, para abordar, entre otros temas, la crisis migratoria en el continente y materias en el combate contra el narcotráfico.

    En ese contexto, no solamente Vial es parte de sus acompañantes. Junto al futuro senador -quien lideró el equipo programático de seguridad- también estará el exalcalde Rodolfo Carter. Ambos, de hecho, salieron este lunes rumbo al aeropuerto con Kast. Hasta el cierre de esta edición ya se encontraban en el vuelo camino a Quito.

    “De estar en Argentina, conversando con el presidente Milei y parte de su equipo, le hemos solicitado lo mismo al presidente de Ecuador para poder conversar con parte de su equipo en temas de seguridad. En Argentina era seguridad, reactivación económica por la frontera que tenemos, y con Ecuador y posteriormente con Perú estamos buscando todas las maneras de buscar la seguridad de nuestro continente”, dijo Kast al llegar al aeropuerto.

    En esa línea agregó que “aquí, más que negociar, es conversar, es decir ‘tenemos un problema todos’. Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado, ustedes han visto la situación que vivió Ecuador en los últimos meses. Ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente, y tenemos que sentarnos a conversar. El crimen organizado es un flagelo que no respeta fronteras, no tiene banderas, no respeta leyes. Por lo tanto, los estados tienen que, de alguna manera, hacerle frente a la transcriminalidad”.

    Se espera que el republicano llegue a Ecuador cerca de las tres de la mañana. Antes de eso tendrá una escala en Perú, en la que no se descarta pueda tener algún tipo de reunión con autoridades de ese país.

    Ya en Ecuador, a las 11 de la mañana sostendrá su bilateral con Noboa en el Palacio de Carondelet. Una hora más tarde tendrá un almuerzo con él y sus ministros. Lo propio hará en la tarde con un grupo de empresarios ecuatorianos en el hotel Suissotel.

    Para cerrar la jornada, se espera que entregue un punto de prensa.

    Reuniones protocolares

    Antes de partir, durante este lunes Kast continuó con sus reuniones protocolares tras ganar la segunda vuelta.

    En “La Moneda chica”, a eso de las 10 de la mañana, recibió a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien lo invitó a que como gobierno asistan a un curso sobre administración pública y probidad que el organismo realiza para cada cambio de administración, con el objetivo de capacitar a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio.

    Ese no fue el único encuentro que sostuvo durante el día. Poco más de una hora después también recibió en su oficina a los consejeros del Banco Central (BC) -entre ellos su presidenta, Rossana Costa-, junto a su encargado económico y quien se perfila como su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Fue una muy buena reunión. Una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad; dentro de este concepto, la institucionalidad del Banco Central es algo que valora profundamente”, declaró Costa a la salida del encuentro.

    Tras ello partió hasta la comuna de Ñuñoa para sostener un encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet. La cita, que se extendió por casi dos horas, se da en medio de la candidatura de la exmandataria para la Secretaría General de las Naciones Unidas, el cargo más importante del organismo internacional.

    Aunque en el entorno de Kast recalcan que la reunión fue en la misma línea que la que sostuvo con Eduardo Frei el viernes pasado, lo cierto es que quienes conocieron del encuentro no esconden que el tema sí se abordó. Lo anterior, sobre todo considerando que hasta el momento el fundador republicano no ha fijado una postura al respecto.

    “Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo (...) Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric. Yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana“, apuntó sobre el tema.

    Tras ese encuentro, volvió hasta su oficina para recibir al exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, con quien sostuvo un almuerzo. Un rato más tarde, en tanto, tuvo una última reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

    “Hemos venido a presentar nuestro saludo protocolar al presidente electo y a transmitirle lo que en otras ocasiones ya hemos manifestado. El Ministerio Público tiene un deber de cooperación con todas las instituciones del Estado y particularmente con aquellas que están a cargo de la seguridad de la ciudadanía, de la seguridad pública”, dijo la máxima autoridad del Ministerio Público tras el encuentro.

