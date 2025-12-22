Kast emprende vuelo a Ecuador esta tarde: estará acompañado de Cristián Vial y Rodolfo Carter

A las 18.00 horas de este lunes el presidente electo José Antonio Kast emprenderá su viaje a Ecuador para reunirse con el mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Se trata de una breve visita enfocada en el corredor humanitario que Kast quiere realizar a raíz del endurecimiento de fronteras en Perú.

Junto a ello, conversarán sobre cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado, en especial el narcotráfico.

¿Quiénes van con Kast?

Además de su asesor Cristián Valenzuela y su encargada de comunicaciones, María Paz Fadel, el futuro Mandatario llegará al país vecino acompañado de dos senadores electos de la actual oposición.

Se trata del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y del general (r) Cristián Vial , quienes en las senatoriales de este año salieron electos para representar a las regiones de La Araucanía y del Maule, respectivamente.

Con ellos también irá el asesor Antonio Barchiesi, quien fue uno de los fundadores del Partido Republicano y exconsejero constitucional en 2023.

Ayer se tanteaba la posibilidad de que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sumara a la comitiva, pero desde el equipo del presidente electo descartaron ese escenario.