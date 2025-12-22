Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar

Este lunes el Presidente electo José Antonio Kast tuvo una serie de reuniones protocolares en su oficina emplazada en La Gloria 88, Las Condes.

La última de esta jornada fue con el fiscal nacional Ángel Valencia , quien al salir de la cita entregó declaraciones a la prensa.

“Hemos venido a presentar nuestro saludo protocolar al Presidente electo y a transmitirle lo que en otras ocasiones ya hemos manifestado. El Ministerio Público tiene un deber de cooperación con todas las instituciones del Estado y particularmente con aquellas que están a cargo de la seguridad de la ciudadanía, de la seguridad pública”, destacó el mandamás del Ministerio Público.

“Venimos a reiterar ese mensaje al Presidente electo e insistir, como lo hemos manifestado, en esa disposición, a cooperar con pleno respeto, por supuesto, de tanto las resoluciones institucionales de la autoridad del Poder Ejecutivo como las de la Fiscalía y la autonomía constitucional propia del órgano que me corresponde dirigir”, sostuvo.

Almuerzo con Ampuero

Previo al encuentro con Valencia, Kast recibió en su oficina al excanciller Roberto Ampuero para compartir un almuerzo.

A su salida de “La Moneda chica” también fue abordado por la prensa, pero Ampuero no entregó mayores detalles de la instancia.

“He tenido una reunión, una conversación, un almuerzo, con el Presidente electo. Ha sido una conversación sobre temas internacionales en general y como podrán imaginar, por la experiencia que yo tengo en el marco de relaciones internacionales, como exembajador de Chile ante España y México, y también como ex canciller”, sostuvo.