Continúa el misterio: Kast dice que no hablará sobre postulación de Bachelet a la ONU antes del 11 de marzo

Este lunes se concretó la esperada reunión entre el Presidente electo José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet .

La cita partió cerca del mediodía y tuvo lugar en la fundación de la expresidenta, Horizonte Ciudadano, emplazada en Capitán Fuentes 99, Ñuñoa.

La reunión estaba siendo esperada con expectación, pues además del saludo protocolar entre ambos, en la instancia se abordó la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ello, la decisión que tomará al respecto el próximo gobernante.

Lo que fue confirmado por el mismo Kast a la salida del encuentro en un punto de prensa. Eso sí, aseguró que no hablará del tema antes del 11 de marzo, cuando asuma como Presidente de la República.

“Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo porque yo soy hoy día Presidente electo, no correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo”, planteó.

“Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un Presidente en ejercicio, que es el Presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana. Así que les agradezco de nuevo su disposición”, agregó sobre la candidatura de Bachelet.

¿Qué más hablaron en la cita?

Fuera de ese tema, Kast sostuvo que la reunión fue “muy importante” para él, ya que pudieron conversar “sobre lo que le afecta a nuestra nación”.

“Ella fue dos veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas y para lo que viene hacia adelante nosotros necesitamos toda esa experiencia de ella como expresidenta , de Eduardo Frei como expresidente, de quienes acompañaron como Cecilia Morel al expresidente Piñera y queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos para generar la mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas”, destacó.

En esa línea, detalló que hablaron de la primera infancia, de salud primaria, de seguridad y de defensa.

“En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo quizás en un área específica con más profundidad, pero puede al haber sido presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día puede haber en nuestra patria y nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero y lo hemos repetido una y otra vez”, añadió.

“Eso esperamos que sea el espíritu de todos aquellos que en política hemos tenido diferencias, que hoy día podamos parar en el activismo y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas”, propuso.

José Antonio Kast y Michelle Bachelet

Dicho eso, abordó su viaje a Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa para abordar temas de inmigración y seguridad.

“Hoy día parto a Ecuador, donde también hablaremos de temas de emprendimiento, de reactivación, pero sobre todo de seguridad, que es lo que hoy día más nos afecta como nación. Así como lo pude hacer en Argentina, espero hacerlo ahora en Ecuador y espero próximamente también hacerlo en Perú”, aseveró.

“Con el presidente peruano hemos tenido conversaciones, al igual que con el presidente de Bolivia y esperamos por el bien de Chile y de nuestro continente enfrentar esos problemas con fuerza y siempre dentro de los marcos legales”, sostuvo el futuro gobernante de Chile.