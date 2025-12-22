SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Continúa el misterio: Kast dice que no hablará sobre postulación de Bachelet a la ONU antes del 11 de marzo

    Esta es la segunda reunión que el Presidente electo sostiene con un expresidente. El pasado viernes 19 de diciembre, Kast llegó hasta el domicilio de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre lo que le depara al país.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este lunes se concretó la esperada reunión entre el Presidente electo José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet.

    La cita partió cerca del mediodía y tuvo lugar en la fundación de la expresidenta, Horizonte Ciudadano, emplazada en Capitán Fuentes 99, Ñuñoa.

    La reunión estaba siendo esperada con expectación, pues además del saludo protocolar entre ambos, en la instancia se abordó la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ello, la decisión que tomará al respecto el próximo gobernante.

    Lo que fue confirmado por el mismo Kast a la salida del encuentro en un punto de prensa. Eso sí, aseguró que no hablará del tema antes del 11 de marzo, cuando asuma como Presidente de la República.

    “Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo porque yo soy hoy día Presidente electo, no correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo”, planteó.

    “Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un Presidente en ejercicio, que es el Presidente Gabriel Boric, yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana. Así que les agradezco de nuevo su disposición”, agregó sobre la candidatura de Bachelet.

    ¿Qué más hablaron en la cita?

    Fuera de ese tema, Kast sostuvo que la reunión fue “muy importante” para él, ya que pudieron conversar “sobre lo que le afecta a nuestra nación”.

    “Ella fue dos veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos en las distintas áreas y para lo que viene hacia adelante nosotros necesitamos toda esa experiencia de ella como expresidenta, de Eduardo Frei como expresidente, de quienes acompañaron como Cecilia Morel al expresidente Piñera y queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos para generar la mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas”, destacó.

    En esa línea, detalló que hablaron de la primera infancia, de salud primaria, de seguridad y de defensa.

    “En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante, al igual que yo quizás en un área específica con más profundidad, pero puede al haber sido presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día puede haber en nuestra patria y nosotros estamos convencidos como equipo que Chile está primero y lo hemos repetido una y otra vez”, añadió.

    “Eso esperamos que sea el espíritu de todos aquellos que en política hemos tenido diferencias, que hoy día podamos parar en el activismo y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas”, propuso.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Dicho eso, abordó su viaje a Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa para abordar temas de inmigración y seguridad.

    “Hoy día parto a Ecuador, donde también hablaremos de temas de emprendimiento, de reactivación, pero sobre todo de seguridad, que es lo que hoy día más nos afecta como nación. Así como lo pude hacer en Argentina, espero hacerlo ahora en Ecuador y espero próximamente también hacerlo en Perú”, aseveró.

    “Con el presidente peruano hemos tenido conversaciones, al igual que con el presidente de Bolivia y esperamos por el bien de Chile y de nuestro continente enfrentar esos problemas con fuerza y siempre dentro de los marcos legales”, sostuvo el futuro gobernante de Chile.

    Más sobre:José Antonio KastMichelle BacheletONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Gobierno lanza en Lo Barnechea sistema integrado con IA para detectar vehículos con encargo por robo

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Lo más leído

    1.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    2.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    3.
    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    4.
    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    5.
    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados
    Chile

    Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Continúa el misterio: Kast dice que no hablará sobre postulación de Bachelet a la ONU antes del 11 de marzo

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros
    Negocios

    Larry Ellison respalda oferta de Paramount para vencer a Netflix en lucha por Warner Bros

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional
    El Deportivo

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”
    Cultura y entretención

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza