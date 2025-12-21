Kast visitará Ecuador y se reunirá con Noboa este lunes: es segundo viaje como Presidente electo

José Antonio Kast emprenderá un nuevo viaje al extranjero, en su segunda semana como Presidente electo.

A primera hora de este lunes, el futuro Mandatario de Chile partirá a Ecuador a reunirse con el presidente Daniel Noboa.

Se trata de una breve visita enfocada en el corredor humanitario que Kast quiere realizar a raíz del endurecimiento de fronteras en Perú.

PRESIDENCIA DE ECUADOR

Además de ello, conversarán sobre cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado, en especial el narcotráfico.

El Presidente electo irá acompañado de su asesor Cristián Valenzuela, de un senador opositor del norte, y además, se está evaluando la posibilidad de que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sume al viaje.

Este será su segundo viaje fuera de Chile desde que triunfó en el balotaje. El pasado 16 de diciembre el republicano emprendió vuelo a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el presidente Javier Milei.

Allí abordaron temas de seguridad, economía, e incluso se tanteó la idea de que el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, el chileno José Luis Daza, se sume al futuro gobierno republicano.

Con todo, posterior a Argentina y Ecuador, se espera que Kast viaje a Estados Unidos y España, destinos que tiene en carpeta.

Los detalles del viaje a Ecuador serán entregados en una entrevista de Kast que será emitida esta noche por Canal 13.

Kast aborda remuneraciones fijadas a altos cargos del Estado

Esta mañana en el programa Mesa Central del canal ya mencionado compartieron un adelanto del diálogo con el Presidente electo.

En el extracto se le consulta si va a aceptar un aumento de sueldo -cuando asuma como Presidente de la República-, a propósito de la recomendación de una comisión especial que fija las remuneraciones de altos cargos del Estado.

Al respecto, Kast respondió: “Nosotros nunca hemos señalado lo que plantearon. Nosotros les hemos dicho que vamos a trabajar firme en contra de que el Estado sea una agencia de empleos, en que vengan los familiares por el vínculo familiar, que vengan los amigos por el vínculo de la amistad”.

“ Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo . Nosotros lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”, continuó.