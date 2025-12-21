SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast visitará Ecuador y se reunirá con Noboa este lunes: es segundo viaje como Presidente electo

    Este será su segundo viaje fuera de Chile desde que triunfó en el balotaje. El pasado 16 de diciembre el republicano emprendió vuelo a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el presidente Javier Milei.

    Por 
    Helen Mora
     
    Juan Andrés Quezada
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    José Antonio Kast emprenderá un nuevo viaje al extranjero, en su segunda semana como Presidente electo.

    A primera hora de este lunes, el futuro Mandatario de Chile partirá a Ecuador a reunirse con el presidente Daniel Noboa.

    Se trata de una breve visita enfocada en el corredor humanitario que Kast quiere realizar a raíz del endurecimiento de fronteras en Perú.

    PRESIDENCIA DE ECUADOR PRESIDENCIA DE ECUADOR

    Además de ello, conversarán sobre cómo Ecuador ha enfrentado el crimen organizado, en especial el narcotráfico.

    El Presidente electo irá acompañado de su asesor Cristián Valenzuela, de un senador opositor del norte, y además, se está evaluando la posibilidad de que el gobernador de Arica, Diego Paco, se sume al viaje.

    Este será su segundo viaje fuera de Chile desde que triunfó en el balotaje. El pasado 16 de diciembre el republicano emprendió vuelo a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el presidente Javier Milei.

    Allí abordaron temas de seguridad, economía, e incluso se tanteó la idea de que el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, el chileno José Luis Daza, se sume al futuro gobierno republicano.

    Con todo, posterior a Argentina y Ecuador, se espera que Kast viaje a Estados Unidos y España, destinos que tiene en carpeta.

    Los detalles del viaje a Ecuador serán entregados en una entrevista de Kast que será emitida esta noche por Canal 13.

    Kast aborda remuneraciones fijadas a altos cargos del Estado

    Esta mañana en el programa Mesa Central del canal ya mencionado compartieron un adelanto del diálogo con el Presidente electo.

    En el extracto se le consulta si va a aceptar un aumento de sueldo -cuando asuma como Presidente de la República-, a propósito de la recomendación de una comisión especial que fija las remuneraciones de altos cargos del Estado.

    Al respecto, Kast respondió: “Nosotros nunca hemos señalado lo que plantearon. Nosotros les hemos dicho que vamos a trabajar firme en contra de que el Estado sea una agencia de empleos, en que vengan los familiares por el vínculo familiar, que vengan los amigos por el vínculo de la amistad”.

    Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo. Nosotros lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”, continuó.

    Eso lo decidió el Congreso, es una norma legal, nosotros en eso no creemos que se vaya a fijar el tema. Y ya el solo hecho de que yo me haya ido a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, de que no tenga que tener triple seguridad en mi casa antigua, que sigue siendo mi casa, en la casa arrendada, y en la casa de La Moneda, al menos no solamente la arriendo, sino la seguridad de toda otra vivienda, que también tiene que ser resguardada, porque nosotros tenemos que también cuidar a nuestras autoridades”, agregó.

    Más sobre:José Antonio KastEcuadorDaniel NoboaPresidente electo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Se registra balacera tras riña entre visitantes del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción

    Colisión entre micro y vehículo en Lo Espejo deja a tres personas fallecidas

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    Simpertigue espera que en el Senado “haya una mayor reflexión” en su AC y señala no tener “estrecha familiaridad” con Lagos y Vargas

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    Lo más leído

    1.
    El fantasma del estallido que sacude al oficialismo

    El fantasma del estallido que sacude al oficialismo

    2.
    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    3.
    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    4.
    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    5.
    Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

    Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Se registra balacera tras riña entre visitantes del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción
    Chile

    Se registra balacera tras riña entre visitantes del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción

    Colisión entre micro y vehículo en Lo Espejo deja a tres personas fallecidas

    Simpertigue espera que en el Senado “haya una mayor reflexión” en su AC y señala no tener “estrecha familiaridad” con Lagos y Vargas

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Brayan Cortés se despide de Peñarol mientras Colo Colo le busca club y mira a exarquero de Boca Juniors
    El Deportivo

    Brayan Cortés se despide de Peñarol mientras Colo Colo le busca club y mira a exarquero de Boca Juniors

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid

    Las figuras top que engalanan la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación
    Mundo

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar