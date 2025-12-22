Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

La contralora general de la República, Dorothy Pérez , llegó esta mañana hasta La Gloria 88, la denominada Moneda “chica” del Presidente electo José Antonio Kast .

A su arribo -09.58 horas- a la oficina del Mandatario electo, Pérez evitó hablar con la prensa. “Gracias, pero no voy a dar declaraciones”, se limitó a decir cuando caminó del auto que la llevaba hasta la reja del domicilio.

La visita de la mandamás del ente contralor contemplaba una duración de una hora aproximadamente.

La agenda del Presidente electo continúa. Más tarde sostendrá una reunión con los consejeros y la presidenta del Banco Central, Rossana Costa.

Luego concretará su encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet. A las 14.00 horas tiene fijado un almuerzo con el excanciller Roberto Ampuero. Y entre 15.00 y 15.30 se reunirá con el fiscal nacional Ángel Valencia.

Finalizadas las citas en Chile, Kast emprenderá vuelo a Ecuador para reunirse con el Presidente de ese país, Daniel Noboa.