    Política

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Se trata del segundo encuentro que sostiene el Mandatario electo con un exjefe de Estado chileno, tras su reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Diego Martin

    El Presidente electo José Antonio Kast se reunirá este lunes con la expresidenta Michelle Bachelet. Dicho encuentro se concretará en la oficina de la exmandataria, a eso del mediodía.

    Se trata del segundo encuentro que sostiene el Mandatario electo con un exjefe de Estado chileno, tras su reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el pasado viernes.

    En aquella oportunidad, además de destacar la cita con Frei, Kast ya daba luces de su inminente encuentro con Bachelet: “Le pediré consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad".

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet SEBASTIAN NANCO/ATONCHILE

    El encuentro con la exmandataria tiene como telón de fondo la incertidumbre respecto a si la administración de Kast respaldará la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.

    "Me voy a juntar con ella y después eso tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes”, manifestó José Antonio Kast al abordar el tema en su visita a Argentina.

    “Algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada, pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar”, sumó en aquella oportunidad.

    Viaje a Ecuador

    Posterior al encuentro con Michelle Bachelet, el Presidente electo José Antonio Kast saldrá del país. En esta ocasión se trasladará, durante la tarde del lunes, a Quito, Ecuador, donde se reunirá el martes con el presidente Daniel Noboa.

    De acuerdo a lo adelantado por la Oficina del Presidente Electo (OPE), la cita tiene por fin conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

    Adicionalmente, se anticipan encuentros entre el Mandatario electo y su delegación con distintas autoridades y empresarios locales.

    La cita de Kast con Noboa es la segunda que sostiene con un Jefe de Estado en ejercicio tras consagrarse ganador de la segunda vuelta presidencial.

    Ya tras su triunfo, Kast se trasladó a Argentina, donde se reunió con Javier Milei y, además, tantear la posibilidad de sumar a José Luis Daza a su gobierno, quien actualmente se desempeña como secretario de Política Económica en el país trasandino.

    Por otra parte, también se confirmó que durante enero, José Antonio Kast se trasladará a Perú, donde se reunirá con el mandatario José Jerí.

    Cabe señalar que, junto con el viaje a Ecuador y Perú, se mantiene pendiente alguna definición respecto a posibles viajes de parte de Kast a Estados Unidos y España, antes de asumir como Presidente el próximo 11 de marzo.

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
