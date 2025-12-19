SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Además, el presidente electo se refirió al encuentro que sostendrá pronto con la exmandataria Michelle Bachelet. "Le pediré consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad", señaló.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La tarde de este viernes el presidente electo José Antonio Kast sostuvo una nueva reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el domicilio de este último emplazado en Las Condes.

    La cita -que se extendió por más de 50 minutos- se dio en medio de la ruptura del falangista con la DC, la cual se produjo por el encuentro que ambos sostuvieron previo al balotaje, y por la que el Tribunal Supremo de la DC decidió suspender la militancia del exmandatario en el partido.

    Tras la reunión ambos salieron a dar declaraciones ante la prensa.

    El primero en tomar la palabra fue Frei. “Hemos tenido una visita muy especial del Presidente electo de Chile y su señora a mi casa. Con mi señora, con mis hijas, los hemos recibido, hemos tenido una larga conversación, ha sido muy amena, muy familiar y también mirando a Chile. Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y lo voy a seguirlo haciendo”, señaló en primer lugar.

    Luego agregó: “Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile, el día que voté dije ‘busquemos los grandes acuerdos que van a posibilitar que Chile sea grande’ y por eso he recibido al Presidente. Por eso felicitar al Presidente, a su señora, a su familia, desearle el pleno éxito en sus nuevas funciones y que le vaya bien”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Acto seguido, Kast se posicionó frente al micrófono y sostuvo: “Yo también quiero agradecerle al presidente Frei (...) he buscado junto con nuestro equipo, junto con Pía, todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado pudimos haber tenido diferencias”.

    “Por eso le agradecí al Presidente Boric la recepción que tuvo de nosotros en el gobierno, el cómo hacer una transición republicana en el amplio sentido de la palabra”, destacó.

    “Por eso le agradezco tanto al presidente Frei que nos haya recibido con ese concepto de cómo volvemos a que Chile sea un país donde todos tengamos un espacio, un país grande (...) Le agradezco mucho sus consejos, le agradezco mucho su visión de Chile hacia el mundo. Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo, no tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino sólo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.

    “Lo mismo haré con la expresidenta Bachelet, le pediré consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad. En algún momento cuando ya me toque asumir el mando, lo puede hacer el expresidente Boric”, continuó Kast, abriendo la puerta a un nuevo encuentro con el Mandatario frenteamplista.

    “Esta es una manera distinta de enfrentar lo que viene”, subrayó el republicano.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
