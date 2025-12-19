Frei recibirá nuevamente a Kast este viernes en medio de causa disciplinaria de la DC iniciada tras cita previa

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá este viernes una nueva reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de la polémica cita que sostuvieron ambos en la casa del exmandatario falangista con antelación al balotaje y por la cual el Tribunal Supremo de la DC decidió suspender su militancia en el partido.

Cabe recordar que el 25 de noviembre pasado, días después de la primera vuelta presidencial, el entonces candidato republicano informó en sus redes sociales sobre la visita que realizó a Frei el día anterior, para “conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile”.

Esto generó molestia en la directiva de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, ya que el partido era parte de la coalición que apoyaba la opción de Jeannette Jara con miras al balotaje del 14 de diciembre.

Así, Frei fue denunciado al Tribunal Supremo, donde la directiva DC argumentó que el expresidente ya se había desmarcado anteriormente de los lineamientos de la colectividad, como cuando estuvo por el “Rechazo” y el “A favor” en los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023, respectivamente.

Tras esto, la instancia decidió abrir una causa contra el exjefe de Estado y suspender su militancia en el partido.

Y precisamente ayer miércoles, el hijo de Eduardo Frei Montalva, fundador de la DC, presentó sus descargos al TS, donde pidió que se declare la inhabilidad de miembros del organismo disciplinario que firman la acusación por prejuzgamiento, además de solicitar que se alce la medida preventiva de suspensión de militancia.

Respecto a la acusación por su reunión con Kast, Frei sostuvo que “me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar. Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente (...)”, sostuvo.

Y, en este marco, la Oficina del Presidente Electo (OPE), la estructura que acompañará a Kast hasta que asuma como Presidente en marzo, confirmó este jueves que el republicano realizará una nueva visita a la casa de Frei en Las Condes, a las 16 horas de este viernes.

Aunque no se dio a conocer el motivo específico de esta nueva cita, se indicó que al finalizar el Presidente electo realizará un punto de prensa para explicar los alcances de la reunión.