Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

La tarde de este miércoles, sesionó de manera extraordinaria -y de forma telemática- el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC). Lo hizo para analizar la denuncia que hizo este miércoles la directiva de la colectividad, encabezada por Francisco Huenchumilla, contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a raíz de su reunión con José Antonio Kast, el candidato presidencial de la derecha.

Según pudo conocer este medio, los integrantes del tribunal acordaron -aunque no de forma unánime, con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del exmandatario. La resolución se dará a conocer próximamente.

La tarde de este miércoles, la secretaria nacional del partido, Alejandra Krauss, afirmó que la conducta de Frei es “de la mayor gravedad como militante de la DC” y pidió que el organismo aplique “las más altas medidas disciplinarias que correspondan”.

Como se trata de una medida preventiva, Frei tendrá la oportunidad de entregar sus descargos al tribunal. El exmandatario está de viaje en China. Se espera que su regreso a Chile sea el 6 de diciembre.