“Acusación infundada”: expresidente Eduardo Frei responde al TS de la DC tras su suspensión de militancia

Esta mañana, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle envió sus descargos al tribunal supremo de la Democracia Cristiana (DC), luego de que el organismo disciplinario decidiera suspender su militancia por haberse reunido con José Antonio Kast.

En su respuesta, alega prescripción y señala descargos del hecho. Pide que se declare la inhabilidad de miembros del Tribunal Supremo que firman la acusación por prejuzgamiento. También solicita que se alce la medida preventiva de suspensión de militancia.

El extimonel de la colectividad plantea que “debe considerarse que se ha solicitado en el partido la declaración de intereses y patrimonio de los miembros del Tribunal, lo que permite revisar si existen inhabilidades para ejercer el derecho a recusación, y no se ha encontrado dicho documento, lo que no permite tener la certeza de la imparcialidad de quien debe juzgar”.

Frei argumentó que es un “requisito habilitante para ser miembro del tribunal supremo” presentar “declaración de intereses ”. En ese sentido, plantea: “Según se nos informa este requisito habilitante, no se ha cumplido y menos con la obligación de publicarlo en Transparencia”.

En cuanto a las consideraciones de fondo, el hijo de Eduardo Frei Montalva, fundador de la DC, planteó que “todas las referencias a hechos anteriores a un año, como ocurre con la presentación del camarada Pedro Vera Castillo y suscrito por varios otros camaradas, se refiere a hechos que estatutariamente se encuentran prescritos por haber ocurrido un año antes de la presente denuncia”.

En la denuncia presentada por la directiva del senador Francisco Huenchumilla se argumentaba que Frei ya se había desmarcado anteriormente de los lineamientos de la colectividad, como cuando estuvo por el “Rechazo” y el “A favor” en los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023, respectivamente.

Respecto a la acusación por su reunión con Kast, justifica que “me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar. Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente y como no existe una relación que exprese en qué consiste la infracción a los acuerdos, estatutos o principios no es posible elaborar una defensa sin saber de qué se me acusa".

“No deja de llamar la atención, que hayan salido voces airadas de descalificación, sin que nadie haya tenido la voluntad ni la diligencia de preguntar en qué consistió este momento de diálogo”, comentó en su respuesta.

“El hecho de reunirse con una persona, cualquiera sea su posición política, no atenta contra los principios partidarios. El problema mayor por parte del Tribunal Supremo es el prejuzgamiento sobre esta situación. El Tribunal prejuzga y adelanta opinión al calificar estos hechos como gravísimos, sin siquiera conocerlos, sin siquiera preguntar sobre lo abordado en la referida reunión (...). Esto no es una infracción estatutaria”, reafirmó Frei.

En consideración de esos antecedentes, el exmandatario solicitó que “se declare que las acusaciones están prescritas” y, con respecto a la acusación de la mesa nacional, que “se declare que es absolutamente infundada”. Y concluyó: “solicito se levante la medida de suspensión de militancia”.

El expresidente Frei, además, envió una carta a la militancia de la DC. A continuación, algunos de sus mensajes centrales.

“Mi vida se ha alimentado de los valores humanistas y cristianos. Lo que fui y lo que soy, en gran parte se lo debo a la DC, por lo que los entrañables lazos de afecto y gratitud que me unen a esta comunidad política animan mis palabras. El orgullo que siento por ser demócrata cristiano es equivalente al orgullo que siento por ser chileno”.

“Somos humanistas cristianos y por eso nos oponemos con firmeza a ideologías totalitarias como el comunismo, con el que tenemos diferencias insalvables”.

“Me duele el daño que han causado a nuestra historia las decisiones erróneas adoptadas por la DC en el último tiempo: primero, apoyando una propuesta constitucional que, de ser aprobada, hubiera causado un irreparable daño a Chile; y ahora, apoyando una candidatura que no encarna nuestra ideología, principios y valores. Nuestro partido ha perdido toda credibilidad y hoy es apenas una sombra de su esplendoroso pasado que era motivo de orgullo para todos sus militantes”.

“La inconsecuencia y la ligereza traen consecuencias en política. Hoy el partido ha quedado reducido a su más mínima expresión en el Congreso Nacional, mientras que su institucionalidad sufre un progresivo deterioro y su militancia se reduce cada vez más”.

“Quiero dejar en claro que siempre guardaré absoluto respeto y fidelidad a los militantes y simpatizantes de nuestro partido que siguen honrando los principios en que se inspiraron nuestros fundadores y que hoy han de sentirse traicionados. Tengo la profunda certeza de que no soy yo quien se alejó de los principios que formaron el partido, sino que fue éste el que se apartó de sus valores y trayectoria histórica”.

“Podrán intentar alejarme de mi partido, pero ningún acto administrativo detendrá jamás mi compromiso de seguir trabajando por lo que considero lo mejor para mi país, al que seguiré representando con la misma fuerza y convicción con que lo he hecho hasta ahora. Chile merece más”.