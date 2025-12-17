Cita con Bachelet por la ONU, respaldo a una eventual intervención en Venezuela y vivir en La Moneda: las definiciones de Kast desde Buenos Aires

El primer viaje internacional de José Antonio Kast como presidente electo fue también el escenario de sus primeras definiciones. Este martes viajó a Buenos Aires para sostener una reunión con el mandatario de Argentina, Javier Milei, y con su equipo económico, en una agenda que incluyó además encuentros con empresarios, a los que asistió acompañado de una delegación desde Chile.

El encuentro con Milei se realizó en la Casa Rosada e incluyó una particular foto con el mandatario, sosteniendo una motosierra. Uno de los elementos más controvertidos de la campaña del argentino, con el que ha ilustrado los recortes económicos de su gobierno.

La cita con el equipo económico incluyó al economista chileno-argentino José Luis Daza, secretario de política económica del libertario y quien es visto como una de las cartas fuertes para asumir un rol clave en el futuro gobierno de Kast, incluso como un eventual “triministro” que concentre Economía, Energía y Minería. El ofrecimiento se lo hizo durante este martes el propio Kast.

Tras las reuniones, el mandatario electo abordó una serie de definiciones políticas y de política exterior, además de temas vinculados a su futura instalación en el poder. Uno de los puntos que concentró mayor atención fue su postura frente a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión, en algún minuto, espero que sea antes de Navidad”, señaló Kast. Según explicó, ese encuentro buscará analizar qué es “lo mejor para Chile”, subrayando que en esa preocupación coinciden también el expresidente Eduardo Frei y el actual mandatario, Gabriel Boric, con quien se reunió el día lunes.

El presidente electo recalcó que no existe una decisión tomada respecto del eventual respaldo a la postulación de Bachelet. “Me voy a juntar con ella y después eso tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes”, sostuvo.

Sobre dicha postura profundizó desde Chile el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, a la salida de la “Moneda chica”.

Enfatizó que además de abordar la candidatura ONU, Kast quiere escuchar la experiencia de la exmandataria. “Son reuniones que de gran utilidad, permiten tener conocimiento de cómo ha sido la experiencia de personas que pasaron por el mismo cargo”. Así, consultado sobre de qué depende que el republicano le dé luz verde a su postulación, Squella prefirió mantenerse al margen: “Eso le corresponde a José Antonio Kast”.

Maduro y residir en La Moneda

Otro de los temas que abordó fue su idea de residir en La Moneda una vez que asuma el cargo, asunto que ha generado debate. Kast defendió esa opción apelando a criterios de austeridad y tradición. “Se llama la Casa de La Moneda y es históricamente el lugar donde han vivido los Presidentes de la República. Yo vivo a más de una hora y media de la Casa de La Moneda. No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”, explicó.

En esa línea, añadió que no busca comodidades especiales. “No pido lujos. Soy capaz de hacer mi cama, soy autosuficiente. Esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirles a los chilenos”, dijo, llegando incluso a ironizar sobre la discusión patrimonial del edificio y eventuales modificaciones para habilitarlo para uso residencial: “No tengo problema con dormir en el tercer piso si puedo llevar mi cama y puedo llevar mi comedor. Hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no puedo mover nada, pero llevo un saco de dormir, esa es mi voluntad“.

En materia internacional, Kast también se refirió a la crisis en Venezuela y a la posibilidad de una intervención militar liderada por Estados Unidos. Aunque descartó cualquier participación directa de Chile, expresó respaldo político a una acción de ese tipo.

“Nosotros no vamos a intervenir en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica un problema gigantesco. Incluso a países de Europa”, afirmó. “El que lo haga va a contar con nuestro apoyo”, remató.

En la mañana del martes, antes de partir al otro lado de la cordillera, aseguró que los dichos de Maduro sobre las eventuales expulsiones de venezolanos en su futura administración lo tienen sin cuidado.

Hasta el cierre de esta edición, Kast ya se había embarcado de vuelta a Chile. Y es que en los días que restan, no son menores los desafíos que lo esperan cuando esté de regreso. Uno de ellos, la designación del gabinete de ministros.

Este lunes, el exjefe de campaña del republicano, Martín Arrau, afirmó que al menos las carteras más importantes las darán a conocer antes del 15 de enero. Según fuentes del comando, apuestan a hacerlo durante la primera semana del año, sobre todo el comité político y algunos ministerios sectoriales.

Además, dentro de los partidos de la derecha que lo apoyaron, sigue abierta la discusión sobre qué estructura adoptarán una vez iniciado el gobierno. Incluso, si partidos como Evópoli o Nacional Libertario estarían dispuestos a ingresar a la administración.

Hasta ahora, en la cita que sostuvo el lunes con las colectividades, reforzó que quiere una administración de unidad, pero no avanzar en la conformación de una nueva alianza.