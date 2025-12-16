SUSCRÍBETE POR $1100
    Ministro argentino revela oferta de Kast a Daza para llegar al equipo económico en Chile: “Él lo estará evaluando”

    “Lo voy a apoyar en cualquier cosa que haga. Ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace es invalorable”, dijo Luis Caputo en relación a la decisión que deberá tomar el economista chileno, quien actualmente es viceministro de la cartera.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    José Luis Daza MARIO TELLEZ

    En medio de la visita que hoy está haciendo el Presidente electo José Antonio Kast a Buenos Aires, el ministro de Economía de Argentino, Luis Caputo, reconoció que el Mandatario chileno le propuso al viceministro de la cartera, el economista chileno José Luis Daza, integrarse al futuro equipo económico en Chile.

    “Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo”, comentó Caputo en una entrevista, según el medio argentino Ámbito. “No lo sé, no me corresponde decirlo”, respondió al ser consultado si el funcionario del gobierno de Milei aceptará esa propuesta, añadió el medio.

    “Tengo una relación de amistad con Daza desde hace mucho tiempo”, dijo esta mañana Kast a su llegada a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei. Daza y el coordinador económico de la campaña de Kast, Jorge Quiroz, son candidatos a asumir Hacienda y un eventual triministerio que incluiría Economía, Energía y Minería.

    Daza fue el coordinador del equipo económico del republicano durante la campaña presidencial de 2021 cuando Kast se enfrentó al actual Presidente Gabriel Boric en segunda vuelta.

    “José Luis es top class y por encima aún, con lo cual le dije: ‘hace lo que el desafío te provoque y lo que más quieras’. El compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque si no ya hubiera tomado una decisión”, agregó Caputo.

    Daza ocupa el cargo de secretario de Política Económica desde septiembre de 2024 y era candidato a ocupar el cargo de nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores. Sin embargo, el puesto fue ocupado por otro funcionario cercano a Caputo.

