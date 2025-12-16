Antes de la primera quincena de enero: el timing autoimpuesto por Kast para anunciar su gabinete

Fue el exjefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, quien ayer marcó los tiempos para que el republicano dé a conocer los nombres de quienes integrarán su futuro gabinete, o al menos sus ministerios más importantes.

“Al menos parte fundamental del gabinete, en nombres más esenciales, de carteras más relevantes, queremos anticiparlas antes del 15 de enero”, afirmó en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile.

En esa línea, recalcó que “si uno mira los gobiernos anteriores, el gobierno que más rápido lo hizo fue uno de los dos de Piñera, que fue el 15 de enero, nombrar ministros. Nosotros esperamos estar antes que eso”.

En concreto, según explican fuentes del entorno de Kast, por ejemplo, la definición de quienes integrarán el comité político debería darse a conocer incluso antes del 10 de enero, durante la primera semana del año. Esto, en el mejor escenario, junto a algunas de las carteras sectoriales.

Y es que entre los republicanos reconocen que el trabajo para los nombramientos no es menor. No solo para avanzar con la instalación del gobierno, y la implementación del programa para los primeros tres meses de mandato, sino también para empezar a coordinar el traspaso con la administración del Presidente Gabriel Boric, trabajo que lo está liderando el exministro de Sebastián Piñera Claudio Alvarado, en contacto con el jefe de la cartera de Interior, Álvaro Elizalde.

Así, en el equipo de Kast las conversaciones para definir eventuales nombres se han estado dando incluso antes de la segunda vuelta. De hecho, según transmiten ya hay cerca de 10 nombres zanjados para distintas carteras, pero que se mantienen bajo completo hermetismo. El único concreto es Alvarado, quien arribará al comité político.

Al mismo tiempo, también han perfilado cómo quieren que sean algunas de las otras carteras.

Respecto a la definición del gabinete, el exministro Rodrigo Álvarez, quien ha estado trabajando con Kast desde la primera vuelta, en entrevista con radio Infinita, afirmó que “yo al menos sugiero y lo he comentado a gente del comando: cuanto antes, mejor. O sea lo más rápido posible. Por tres razones. La enorme cantidad de trabajo que hay que hacer, en trabajo programático hay muchísimo que hacer. Segundo, por la cantidad de cargos. Y tercero, por ese natural traspaso que es tan indispensable”.

En este contexto, según anunció el propio Arrau este lunes, ya se han tomado decisiones como que el ministro de Seguridad entre al comité político, y también ya hay algunos nombres que han empezado a sonar.

Entre ellos el jefe del equipo económico de Kast, Jorge Quiroz, quien se menciona para Hacienda. Durante la campaña, el economista se mantuvo a cargo de las vocerías en la materia y también de coordinar la elaboración del programa.

En todo caso, si llega o no a Hacienda dependerá derechamente de lo que pase con José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, quien es la carta favorita del presidente electo. En todo caso, quienes conocen de las tratativas afirman que el republicano ofreció a José Luis Daza el futuro triministerio de Economía, Minería y Energía del nuevo gobierno a partir de marzo.

De hecho, durante este martes, en el marco de la visita de Kast a Argentina, respecto a Daza, el ministro de Economía de ese país, Luis Caputo, afirmó que “obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo”.

Junto a Daza y Quiroz, otra de las cartas que aparecen es la periodista Mara Sedini, quien ayer asumió como la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), lo que en republicanos no esconden es un primer paso para que eventualmente arribe al gobierno como vocera de gobierno.

La subdirectora del movimiento Acción Republicana, María Jesús Wulf, también aparece como uno de los nombres para un eventual gabinete. La socióloga, quien ayer acompañó a Kast a La Moneda, ha liderado el trabajo programático principalmente en el área social, en materias como infancia, educación, entre otras.

Así, su nombre -especulan algunos en el partido- podría aparecer en el Ministerio de Desarrollo Social o alguna subsecretaría del área. Otros también la ven colaborando desde el Segundo Piso.

Consultado sobre cuándo nombrará a su gabinete, Kast se limitó a decir, desde Argentina, “a mediados de enero”.