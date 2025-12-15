SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    En los partidos que encabezan Johannes Kaiser y Juan Manuel Santa Cruz existe un debate interno sobre la conveniencia o no de sumarse a la administración del fundador del Partido Republicano.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    “Vamos a conversar cuáles son los objetivos para la próxima administración, de qué manera podemos integrarnos y si esos objetivos son compatibles con lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer”, manifestó, este lunes, el diputado y exabanderado del Partido Libertario, Johannes Kaiser.

    El parlamentario entregó esas declaraciones cuando llegó a la denominada “Moneda chica” de José Antonio Kast, lugar donde el presidente electo se reunió con los principales líderes de la oposición para abordar cómo se integrarán a su futura administración.

    Lo cierto es que Kaiser todavía mantiene la interrogante de si se sumarán o no al Ejecutivo o si actuarán como “oposición colaborativa”. El libertario, en los días previos, sostuvo que iniciarán un proceso de negociación con los republicanos y si es que les recogen medidas que para ellos son relevantes, podrían ingresar al gobierno.

    En el equipo de Kast, en todo caso, saben que no es fácil armar el puzle, pero varios consideran que Kaiser debería estar en el gabinete. Una decisión a la que el mandatario electo está dispuesto. De hecho, algunos hablan de que el libertario podría quedar en el Ministerio de Defensa, lo que permitiría neutralizar sus críticas a la administración.

    De todas formas, otros advierten que tenerlo dentro del Ejecutivo podría terminar siendo un flanco constante. En todo caso, los libertarios deben definir si les conviene o no estar dentro de La Moneda de Kast, sobre todo teniendo en cuenta que buscan seguir creciendo como partido, y Kaiser apuesta por ser abanderado presidencial otra vez.

    En lo inmediato, este viernes tienen consejo general para que la directiva dé cuenta de su gestión. En esa instancia, está la posibilidad de que se aborde el tema de sumarse a un eventual gobierno y que se fije una fecha para votar.

    En el caso de Evópoli la discusión está más tensa. Hay un sector del partido que encabeza Juan Manuel Santa Cruz, que cree que la “derecha liberal” que representan debe estar colaborando desde afuera del gobierno. De lo contrario, advierten, su proyecto político se puede terminar de diluir.

    En esa postura están dirigentes como Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, quienes -además- buscan salvar al partido de la disolución, ya que no cumplieron los requisitos legales de elegir a cuatro representantes en las elecciones parlamentarias. Por lo mismo, apelarán al Tricel, proceso que podría demorarse.

    Por lo pronto, Kast apuesta a que Evópoli se sume a su administración. Incluso, algunas versiones de su equipo transmiten que Santa Cruz está siendo considerado para una subsecretaría.

    En ese caso, en la colectividad fundada por Felipe Kast creen que finalmente se terminará dando libertad de acción a los que son de las filas del partido, sobre todo, debido a que se encuentran al borde de la extinción.

