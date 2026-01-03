SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    El ministro del Interior dijo que ante los posibles escenarios en que aumente la salida o la llegada de migrantes venezolanos, el país "está preparado".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. Patricio_Banda

    En un punto de prensa, el Gobierno, con la presencia del Presidente y los ministros del Interior, Cancillería y vocería de Gobierno, se refirió a la situación de Venezuela en que condenó la acción del gobierno estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en horas de la madrugada.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde dijo que están monitoreando la situación en las fronteras, aunque mencionó que hasta el momento no ha habido cambios en el flujo respecto a la misma fecha del año anterior.

    “Si la situación en Venezuela desde el punto de vista militar se pone más compleja podría haber más flujo de personas que quieran salir. Si la situación económica mejora, habrá situación de que muchas personas quieran volver. Cualquiera sea la circunstancia Chile está preparado”, señaló el jefe de la cartera del Interior.

    También informó que los inmigrantes que estén en una condición irregular tendrán que solicitar la autorización al servicio de migraciones, para confirmar que no tenga antecedentes penales pendientes.

    Situación de chilenos en Venezuela

    En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren dijo que hasta el momento no han recibido ninguna información respecto de alguna situación compleja. “Estamos obviamente en contacto a través de nuestra Embajada en Colombia que se ocupa informalmente de la situación de nuestros connacionales en Venezuela”.

    Pero también dijo que ante cualquier necesidad o consulta “pueden utilizar las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas y también por vía de redes sociales.

    Señaló que la Dirección General Consular está pendiente de esto y que hay instrucciones claras y con especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir.

    Ante la pregunta sobre poder retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, el ministro van Klaveren dijo que prefería no adelantarse, pero recordó que este cese en las relaciones “fue resultado de una petición del régimen venezolano. Si hubiera dependido de nosotros, obviamente hubiéramos mantenido abierta la atención consular, porque para nosotros justamente la necesidad de nuestros ciudadanos es un elemento esencial del trabajo de Cancillería”.

