“Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”: Boric reafirma crítica a captura de Maduro por EE.UU.
“Chile reafirma que el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye un pilar esencial del derecho internacional”, afirmó el Presidente Gabriel Boric este sábado desde La Moneda a propósito de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “La soberanía no es una formalidad”, agregó el Mandatario, advirtiendo sobre la operación estadounidense en ese país que “hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.
