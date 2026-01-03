SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Consultado sobre la posibilidad de generar una declaración conjunta entre los países de la región, el ministro indicó que “si ustedes leen las declaraciones justamente de los países que he mencionado, hay un alto nivel de coincidencia con nuestra propia declaración. Eso vale para Brasil, vale para México, vale para Colombia y Uruguay”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, se refirió este sábado a las gestiones diplomáticas que ha mantenido el gobierno de Gabriel Boric con distintos países de la región y del mundo, tras la operación estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    El Presidente ha estado en contacto con varios países. Ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibo la llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez".

    “Está pendiente una conversación con el presidente Orsi, de Uruguay, que se va a concretar dentro de un par de horas. Y, aparte de eso, también hemos estado en contacto con los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial, probablemente en el día de mañana”, explicó van Klaveren.

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Consultado sobre la posibilidad de generar una declaración conjunta entre los países de la región, el ministro indicó que “si ustedes leen las declaraciones justamente de los países que he mencionado, hay un alto nivel de coincidencia con nuestra propia declaración. Eso vale para Brasil, vale para México, vale para Colombia y Uruguay”.

    En cuanto a la diferencia de visiones sobre el hecho entre el actual gobierno y el presidente electo, José Antonio Kast, van Klaveren señaló: “Es evidente que hay una diferencia entre ambas declaraciones. No corresponde entrar a referirme a la declaración del presidente electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza”.

    Respecto a la continuidad de la política exterior tras el cambio de gobierno, el ministro agregó: “No quisiera especular sobre esa posibilidad. Este gobierno se mantiene hasta el día 11 de marzo y obviamente vamos a mantener nuestra posición histórica, tradicional, en lo que respecta a esta situación.

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    La misma política que ha adoptado Chile durante estos años de administración del Presidente Boric, considerando los esfuerzos en materia bilateral con Venezuela, multilateral también con otros países, los llamados al diálogo, las instancias internacionales también, donde Chile ha abordado la crisis que se vive en Venezuela”.

    Finalmente, sobre la gestión chilena ante la crisis venezolana, van Klaveren reconoció que “lamentamos efectivamente este desenlace de la situación. Chile siempre ha abogado por una transición pacífica en Venezuela. La posición nuestra respecto del régimen de Maduro es bien conocida”.

    “El Presidente Boric fue uno de los críticos más duros de la dictadura de Maduro y nosotros hemos tratado muchas veces de poder ejercer un papel de mediación para dar una solución pacífica y generar un proceso de transición pacífica a la democracia en Venezuela. Lamentablemente eso no fue posible. Eso no dependió de nosotros, tampoco de algunos otros países de América Latina que compartieron este mismo esfuerzo y lamentablemente al final se produjo el desenlace que estamos lamentando”.

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro
