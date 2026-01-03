Rusia condena “la agresión de EEUU” a Venezuela bajo pretextos “insostenibles”

El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles” sin abordar todavía directamente la “captura” del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

“La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad”, ha indicado.

“En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso”, ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

“América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar”, ha señalado el Ministerio.

Rusia, por último, reafirma su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su “apoyo a la línea de su liderazgo bolivariano, orientada a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”.

Rusia también se declara a favor de la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Embajada de Rusia en Caracas opera con normalidad, dada la situación actual, y se mantiene en contacto constante con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos residentes en Venezuela, sin que haya constancia de heridos entre la comunidad.