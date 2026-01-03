SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    El dirigente chavista reapareció públicamente luego de los ataques atribuidos al gobierno de Donald Trump, y llamó a no “caer en la desesperación” y a evitar acciones que favorezcan al “enemigo invasor”. Además, interpeló a los organismos internacionales, acusándolos de complicidad ante una “masacre de civiles”.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El dirigente del oficialismo venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reapareció públicamente este sábado en medio de la creciente tensión política y militar en Venezuela, tras los ataques que el gobierno de Caracas atribuyó a Estados Unidos y el anuncio del presidente Donald Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro.

    En una intervención transmitida por medios oficiales, Cabello aseguró que el país fue objeto de una agresión planificada y llamó a la población a mantener la calma. “Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, afirmó.

    “No es la primera lucha que este pueblo ha emprendido. Algunos creyeron que nos iban a derrotar, que iban a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía y del pueblo de pie, y hemos sabido sobrevivir a todas esas circunstancias”, señaló, agregando que “,ás allá de uno de nosotros, o de cualquiera, acá hay un pueblo organizado, que sabe lo que tiene que hacer”.

    En ese contexto, el dirigente oficialista emplazó directamente a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales. “Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. ¿O van ustedes, organismos mundiales, a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, con bombas cayendo en edificios habitados por civiles?”, cuestionó.

    Cabello aseguró que “el país está en completa calma”, manifestando que “lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente, porque esperaban que el pueblo saliera desbocado”.

    En ese sentido, aseveró que “tenemos 28 semanas desde las primeras amenazas y concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a este pueblo”.

    “Venezuela sabe que ha sido agredida y sabe lo que tiene que hacer. No caigamos en la desesperanza, tengamos toda la fe puesta y, al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso”, concluyó.

    Más sobre:Diosdado CabelloVenezuelaNicolás MaduroEE.UU.Donald TrumpEstados UnidosCaracas

    COMENTARIOS

