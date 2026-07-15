Presidente Kast destaca trabajo conjunto de todos los sectores frente a sistema frontal

En medio de su agitado despliegue como parte de las medidas preventivas de su gobierno ante el sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast visitó los trabajos de las obras del sistema de drenaje del Canal Santa Marta, en Maipú, en compañía del alcalde Tomás Vodanovic, y el delegado de la RM Germán Codina, entre otras autoridades.

Instancia en la que el mandatario destacó que esta emergencia “ha sacado lo mejor de todos nosotros de todo los chilenos, porque ha mostrado que más allá de de las diferencias políticas que tengamos, de la diferencias en votaciones que podamos tener, y son legítimas en una democracia, cuando hay un situación compleja que enfrentar como nación estamos todos unidos ”.

“Quiero señalar que los gobernadores a lo largo de todo chile han estado con la mejor disposición, incluso aquellos gobernadores de zonas que no van a ser afectadas por este temporal han señalado que quieren colaborar en todo lo posible, ya sea llamando a la opinión pública, ya se llamando a los vecinos, a colaborar en situaciones críticas”, detalló.

Luego se refirió a las obras en el canal de Maipú, señalando que esta obra no va a solucionar todos los problemas que afectan a la comuna de Maipú, como lo ha señalado el Alcalde. “Esta es una obra que va a mitigar el dolor de personas que en años anteriores han sufrido la inundación de sus viviendas”, dijo.

“Pero van a haber situaciones que están más hacia Melipilla que esta obra no va a controlar. Y ahí de nuevo el autocuidado. Cuando vemos que un camino se comienza a inundar, no lo utilicemos”, argumentó, para luego reafirmar: “Hagamos lo que nos dicen las autoridades”.

De la misma forma solicitó a la ciudadanía a que no usen de mala manera los cursos de agua “arrojando mobiliario, arrojando electrodomésticos en desuso, que van obstruyendo el curso de las aguas, que no lo hagan”.

Además, Kast aprovechó de llamar a hacer una reflexión a lo largo de todo el país de cómo cuidamos nuestro entorno para no dañar a otras personas, para luego señalar que “esta situación (el sistema frontal) que nos convoca va a ser dura” .

El alcalde Vodanovic, por su parte, también afirmó que es muy importante que ante la compleja situación meteorológica que se avizora “tengamos la capacidad como Estado de actuar de manera articulada, coordinada y dejando, cierto, algunas diferencias que puedan existir de lado para abocarnos a cumplir un rol de Estado que es atender la emergencia que van a vivir nuestros vecinos”.

Asimismo destacó que los trabajos en el Canal Santa Marta ayuden a disminuir el temor de un desborde entre los vecinos y que “ya no sea una preocupación para este fin de semana, lo que, por cierto, alivia bastante la labor comunal”.

Sin embargo, hizo notar que “Maipú, lamentablemente, es una comuna que no cuenta con la infraestructura necesaria para poder soportar un frente de lluvias como el que se viene”, ya que existe “una carencia de infraestructura que tiene nuestra comuna, que tiene 13 puntos críticos que carecen de red de colectores”.

“Este fin de semana probablemente vamos a ver un río de agua corriendo por Camino a Melipilla y el Camino a Melipilla inundado por completo. Y eso no quiere decir que la obra de entubamiento haya fallado. Lo único que nos garantiza esta obra de entubamiento es que el Canal Santa Marta no se va a desbordar”, apuntó.

La autoridad comunal valoró las reuniones con la actual Administración Kast. “Un gobierno que es capaz de dejar diferencias de lado, de concentrarse en sacar proyectos de Estado y de trabajar coordinadamente junto a los municipios, las distintas autoridades, para que finalmente tengamos una ciudad más preparada y vecinos más tranquilos para los frentes de lluvia. Así que por mi parte solo quiero agradecer la visita al Presidente y la disposición desde Maipú”, finalizó.