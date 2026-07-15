Gigante BHP roza las 2 millones de toneladas en producción de cobre, pero prevé una baja para 2027

La producción de cobre de la australiana BHP llegó a 1,9 millones de toneladas de cobre en el año fiscal 2026 -concluido el 30 de junio-, un 3% menos que el año previo.

Escondida, el yacimiento más grande del mundo, reportó 1,2 millones de toneladas de cobre, reduciendo 3% la elaboración del metal. En tanto, Pampa Norte, donde está la mina Spence, disminuyó 21% su producción del metal rojo, alcanzando 213 mil toneladas.

El CEO de BHP, Brandon Craig, sostuvo que “por segundo año consecutivo, produjimos alrededor de 2 millones de toneladas de cobre y alcanzamos una producción récord de mineral de hierro, demostrando la eficacia de un sistema operativo disciplinado y activos de primera categoría. Logramos esto en un contexto de precios de venta más elevados tanto para el cobre como para el mineral de hierro, con precios del cobre aproximadamente un 35% superiores a los del año anterior”.

La gigante minera prevé una reducción en la producción de cobre para el año fiscal 2027 en torno a 1,6 y 1,8 millones de toneladas, debido a la disminución prevista de la ley del mineral en Escondida. “Se espera que la ley de alimentación de la concentradora para el año fiscal 2027 sea de aproximadamente 0,70 %”, proyectó la compañía para Escondida.

A nivel global, Craig examinó que “el panorama económico general se mantiene sólido a pesar de la reciente volatilidad en los mercados de materias primas. Seguimos observando fortaleza en Estados Unidos y China, incluso mientras la economía global se ajusta a la evolución de la dinámica comercial. Mantenemos la confianza en la demanda de nuestras materias primas principales, respaldada por las tendencias a largo plazo que configuran el mundo, incluyendo la industrialización, la urbanización, la digitalización, la transición energética, el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria”.

Además, el ejecutivo de BHP valoró el reciente ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto que reactivará por US$ 1.500 millones la mina Cerro Colorado.

“Durante el año, avanzamos en las solicitudes para reiniciar Cerro Colorado en Chile, definimos las vías de desarrollo para Copper South Australia, Escondida y Spence, y ampliamos nuestras futuras opciones de cobre en EE. UU. mediante el progreso en Resolution y nuestra inversión en Faraday, mientras que Vicuña recibió la aprobación de RIGI”.

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