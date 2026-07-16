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    La Moneda mantiene despliegue por sistema frontal y afina medidas de prevención

    El Presidente Kast, este miércoles, sostuvo una serie de reuniones con el objetivo de revisar los detalles de la preparación en las distintas regiones del país para enfrentar las precipitaciones de los próximos días. "No podemos evitar un evento climático (...), pero sí podemos prevenir en lo que podamos", aseguró.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Helen Mora

    A las 09:30 de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta la sede del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en Valparaíso, como parte de su despliegue por el sistema frontal que afectará desde la región de Atacama hasta Los Lagos.

    El frente de mal de tiempo, que se espera se extienda hasta la próxima semana, amenaza con dejar precipitaciones históricas en todo el país. Solo en la Región Metropolitana podrían caer entre 120 y 200 milímetros de lluvia.

    Se trata de la primera emergencia climática que deberá enfrentar Kast desde que llegó a La Moneda y, por lo mismo, durante las últimas horas el foco del gobierno ha estado en ajustar las medidas de prevención. Lo que, entre otras cosa, ha considerado el despliegue de ministros y subsecretarios a lo largo del país.

    En Palacio no esconden que la respuesta del Ejecutivo será una de las primeras grandes pruebas de gestión para la nueva administración.

    En ese contexto, el Mandatario empezó su jornada con una reunión de trabajo junto a autoridades y parlamentarios de la Región de Valparaíso para recorrer las instalaciones y revisar el estatus de la situación climática.

    “Hay que reconocer el trabajo colaborativo que se ha podido realizar los días previos a este evento climático. La experiencia que nos fueron transmitiendo los gobernadores a lo largo de todo Chile, es algo que reconocemos, y esos encuentros que tuvimos nos permiten tomar medidas con anticipación, viendo siempre el bienestar de la ciudadanía”, dijo tras la cita.

    En esa línea, aseguró que “nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto, un tsunami, pero sí podemos prevenir en lo que podamos. Es imposible que podamos prevenir todo”.

    Durante la jornada esa no fue la única actividad que sostuvo para preparar la respuesta al sistema frontal. De hecho, incialmente se esperaba que durante la mañana tuviera una actividad debido a la crisis de empleo, sin embargo, esta fue suspendida para mantener el despliegue del Ejectuvo.

    Así, tras asistir a la cuenta pública del Congreso, Kast se trasladó directamente hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde encabezó una reunión de coordinación junto a los ministros Tomás Rau (Trabajo), Ximena Rincón (Energía), Natalia Duco (Deporte), Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes), Iván Poduje (Vivienda), Fernando Rabat (Justicia) y Daniel Mas (Economía y Minería).

    La cita tenía como objetivo revisar las medidas preventivas y, al mismo tiempo, la situación en cada una de las regiones del país, junto con la coordinación con las respectivas instituciones y servicios.

    Más tarde, en tanto, en conjunto con el biministro De Grange; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, visitó las obras del sistema de drenaje del canal Santa Marta, uno de los canales evacuadores de lluvia que ha tendido a sufrir anegamientos en los últimos frentes de mal tiempo en la región.

    “Lo importante frente a esta emergencia, y quiero destacar, es que ha sacado lo mejor de todos nosotros, de todos los chilenos. Porque ha mostrado que más allá de las diferencias políticas que tengamos, de las diferencias en votaciones que podamos tener que son legítimas en una democracia, que cuando hay una situación compleja que enfrentar como nación, estamos todos unidos”, planteó en Maipú.

    Y agregó: “Es relevante señalar que esta obra no va a solucionar todos los problemas que afectan a la comuna de Maipú, como lo ha señalado el alcalde. Esta es una obra que va a mitigar el dolor de personas que en años anteriores han sufrido la inundación de sus viviendas. Pero va a haber situaciones que están más hacia Melipilla, que esta obra no va a controlar. Y ahí de nuevo el autocuidado”.

    Acompañado de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el ministro Poduje, al cierre de esta edición, el Mandatario visitaba el Estadio Bicentenario de La Florida donde se reunió con el alcalde de la comuna, Daniel Reyes, para realizar un balance por la preparación para enfrentar el sistema frontal.

    En el gobierno transmiten que la idea es que Kast se mantenga este jueves monitoreando la situación del país desde el Palacio de La Moneda, para lo que mantendrá contacto con los ministros y subsecretarios.

    En caso de ser necesario, el Mandatario se trasladará a alguna zona en emergencia, según afirman en el Ejecutivo.

    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaLluviasEmergenciaLa TerceraEarly AccessPolítica

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