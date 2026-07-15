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    MTT presenta Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para mitigar vulnerabilidades de redes móviles ante el sistema frontal

    "Nuestro foco es resguardar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que hoy son esenciales para la seguridad de las personas", señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones Romina Garrido.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Subsecretaria de Telecomunicaciones

    En el contexto del sistema frontal con fuertes vientos y precipitaciones intensas que afrontan 10 regiones del país, este miércoles el Ministerio de Transporte presentó el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias.

    Según detallaron las autoridades, las acciones estarán orientadas en mitigar vulnerabilidad de las redes móviles y fijas frente a eventos climáticos. Entre estos se incluyen: cortes de energía, daños a la fibra óptica y afectación de cobertura en zonas aisladas.

    El Ministerio detalló que estos serían las 10 acciones concretas del plan:

    • Monitoreo permanente del estado de las redes por Subtel.
    • Asegurar respaldo energético de los sitios móviles.
    • Reposición prioritaria de energía en nodos críticos.
    • Activación del Roaming Automático Nacional de Emergencia.
    • Supervisión continúa de redes troncales.
    • Despliegue de carros móviles de telecomunicaciones en zonas con interrupciones de servicio.
    • Activación de cuadrillas de emergencia para reposición de infraestructura dañada.
    • Fiscalización y resguardo del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
    • Fiscalización y eventual aplicación de sanciones y compensaciones ante incumplimientos.
    • Entrega de información a usuarios sobre contingencias

    Nuestro foco es resguardar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que hoy son esenciales para la seguridad de las personas, ya que permiten informarse, coordinar ayuda y actuar oportunamente en situaciones de emergencia”, destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

    A lo que añadió: “Esta instancia busca fortalecer la coordinación permanente con las empresas del sector y con Senapred, reforzando el monitoreo de redes móviles y de fibra óptica, y exigiendo planes de contingencia robustos, respaldo energético y herramientas como el Roaming Automático Nacional de Emergencia. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente las redes, priorizando las comunicaciones esenciales para evitar la congestión y asegurar que todas las personas puedan mantenerse conectadas”.

    La reunión contó con la participación de Chile Telcos, ClaroVTR, CTR, Entel, GTD, IDICAM, Movistar, Mundo, On Net Fibra y WOM.

    Más sobre:Sistema frontalTelecomunicacionesRomina GarridoMTTComunicacionesRedes móviles

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