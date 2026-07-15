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    Nacional

    Presidente Kast tras ataque a carabineros en operativo por caso Naín: “Es una organización criminal”

    El Mandatario confirmó que el ministro de Seguridad se trasladó a la Región de Los Ríos y señaló que instruyó perseguir no solo al presunto autor del ataque, sino también a quienes lo hayan protegido.

    Por 
    Luis Cerda
    MANUEL LEMA/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast condenó este martes el ataque que dejó a dos funcionarios de Carabineros heridos, uno en riesgo vital, durante un operativo en la Región de Los Ríos, destinado a detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, sindicado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio del cabo segundo Eugenio Nain, ocurrido en 2020 en La Araucanía.

    Las declaraciones las realizó durante una inspección a las obras del sistema de drenaje del Canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, donde expresó su preocupación por el estado del cabo Marco Cosme, quien recibió un disparo en la cabeza durante el procedimiento policial.

    “No puedo dejar pasar una situación difícil, dolorosa, que se ha vivido hoy día en la Región de Los Ríos, donde han sido atacados carabineros que estaban en funciones buscando a los responsables del asesinato del suboficial Naín”, afirmó el Mandatario.

    Kast recordó que la investigación por el homicidio del funcionario policial se ha mantenido activa durante los últimos años y señaló que el operativo permitió ubicar a uno de los principales sospechosos del crimen.

    “Hoy día dio con una persona señalada como uno de los sujetos de interés o responsables del asesinato del suboficial Naín. Y en ese operativo ha quedado con riesgo vital, muy grave, un cabo de Carabineros, Marco Cosme”, indicó.

    El Presidente calificó el ataque como un hecho “inaceptable”, especialmente en momentos en que las instituciones del Estado se encuentran desplegadas por la emergencia derivada del sistema frontal.

    “Así como vamos a ver en estos días a todas nuestras Fuerzas Armadas, a todas nuestras Fuerzas Policiales y a bomberos desplegados, hay personas que, aun viendo esto, son capaces de atentar contra la vida de un servidor público. Esto es inaceptable”, sostuvo.

    Asimismo, llamó a enfrentar este tipo de hechos como una manifestación del crimen organizado y descartó que se trate de una discusión política.

    “No es un tema de sectores políticos. Esto tiene que tener un enfrentamiento directo, dentro de las normas legales, con aquellas personas que son parte de organizaciones criminales. Es una organización criminal aquella que atenta contra nuestras Fuerzas Policiales“, enfatizó.

    Finalmente, informó que el ministro de Seguridad se trasladó a la Región de Los Ríos y que impartió instrucciones para ampliar las diligencias.

    “El ministro de Seguridad, que va en camino a Los Ríos, y el general de Carabineros (...) han recibido las instrucciones de buscar a todos aquellos que hayan sido encubridores de este criminal, porque ya le costó la vida al suboficial Naín y hoy día está en riesgo vital un cabo de Carabineros”, concluyó.

    Más sobre:Presidente KastCarabinerosValdivia

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