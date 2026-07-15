General Marcelo Araya tras visitar a carabineros heridos en Valdivia: “La institución no va a bajar los brazos”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró este martes que la institución continuará con los operativos para capturar a los prófugos vinculados al asesinato del cabo segundo Eugenio Naín, luego del procedimiento en la Región de Los Ríos que dejó a un funcionario en riesgo vital y a otro herido.

Tras visitar a ambos uniformados en el Hospital Base de Valdivia, Araya confirmó que el cabo primero Marcos Cosme permanece en estado de extrema gravedad, mientras que el suboficial Roberto Canío evoluciona favorablemente de sus lesiones.

“Lamentablemente resultaron dos de los nuestros lesionados y uno muy grave. Estamos muy preocupados por el cabo primero Cosme, quien sigue en una condición muy delicada”, señaló.

El general director destacó que ambos funcionarios pertenecen al OS9 y al GOPE, y participaban en el cumplimiento de una orden judicial para detener a uno de los presuntos responsables del homicidio del cabo Naín.

Según explicó, se trata de efectivos con experiencia en la captura de prófugos y en procedimientos de alta complejidad.

“Ellos ya habían participado en la captura de otros prófugos. Es personal que siempre ha estado en situaciones de extrema complejidad y no ha temido estar ahí combatiendo al crimen organizado”, afirmó.

Pese al ataque sufrido durante el operativo, Araya aseguró que la institución mantendrá las diligencias para ubicar a quienes permanecen prófugos.

“La institución no va a bajar los brazos. Todos estos prófugos que están en esta misma circunstancia vamos a hacer todos los esfuerzos para que estén donde deben estar, que es la cárcel, y no anden sembrando temor y daño como lo están haciendo en esta oportunidad”, sostuvo.

Asimismo, indicó que Carabineros continuará trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para aportar todos los antecedentes de la investigación.

“Vamos a poner todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que este delincuente criminal no se ría de la justicia”, enfatizó.

Finalmente, Araya agradeció el apoyo recibido por los funcionarios heridos y realizó un llamado a la ciudadanía a mantener las muestras de respaldo hacia el cabo primero Cosme.

“Estamos muy acongojados, estamos consternados porque uno de los nuestros todavía está sufriendo, pero vamos a seguir adelante. Les pido a todas las personas que han manifestado su pesar que sigan rezando y pidiendo por la salud del cabo primero Cosme”, concluyó.