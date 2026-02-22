SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Nemesio Oseguera habría encabezado la organización, que en un principio fue conocida como "Los Mata Zetas", durante más de una década, llevándola al punto de que se le considerara el grupo criminal más poderoso de México.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Quien era “El Mencho”: El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    La tarde de este domingo se informó que el ejército mexicano había abatido en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, México, al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación: Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”.

    La operación terminó con una serie de bloqueos carreteros y hechos de violencia en diversos estados de México.

    Oseguera habría encabezado desde 2009 la organización que actualmente sería conocida como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que terminó por convertirse en la principal asociación criminal en México, con diversos negocios vinculados al tráfico de drogas y de armas.

    De crímenes en Estados Unidos a la llegada al poder en el CJNG

    Nemesio Oseguera nació el 17 de julio de 1966 en una familia pobre dedicada al cultivo de paltas al suroeste de Michoacán. Durante la década de 1980, habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en California.

    Durante su período en este país habría cometido diversos delitos vinculados al robo de propiedad privada, por los cual fue detenido por primera vez en 1986 con solo 19 años. Además, habría estado constantemente cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos.

    En 1989 volvió a ser capturado, pero esta vez por venta de narcóticos. A pesar de ser deportado, logró volver a ingresar y reasentarse en Francisco, donde continuó un negocio de venta de heroína. Finalmente en 1992 fue capturado una tercera vez junto a su hermano Abraham por lo antes señalado.

    Decidió declararse culpable y aceptar una pena de cinco años de presidio, por lo que fue encarcelado en el Centro Correccional Big Spring de Texas.

    San Francisco Police Department

    Luego de tres años en la cárcel, salió bajo libertad condicional y fue deportado a México, donde iniciaría su camino a la cúspide del crimen organizado mexicano bajo el amparo del Cartel del Milenio.

    Iniciado como parte del escuadrón de asesinos del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona”, posteriormente participó en una alianza con un subgrupo del cartel de Sinaloa.

    Durante la década del 2000 se dedicó a las operaciones drogas y finanzas del cartel de Sinaloa en Jalisco y Colima.

    Tras la captura de los principales líderes del Cartel del Milenio, Nemesio Oseguera buscó la forma de apoderarse del grupo. Tras una serie de conflictos al interior de la organización, se dividieron en dos: La Resistencia y Los Mata Zetas, estos últimos liderados por “El Mencho”.

    Ambos grupos entraron en conflicto por el dominio de Jalisco, hasta que finalmente Los Mata Zetas se consolidarían como la principal asociación criminal en el oeste de México. Con ello, el grupo también cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Cartel Jalisco Nueva Generación

    Durante esta etapa, el grupo comandado por Oseguera comenzaría a incrementar su poderío en México a base de muestras de violencia excesiva y el aprovechamiento de la caída de antiguos líderes de otras bandas.

    Consolidó un negocio de metanfetamina en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, el que se expandiría también a Colima, Michoacán, Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Baja California.

    Además de lo anterior, también habría conformado una alianza con Los Cuinis, grupo encabezado por Abigael González Valencia, su cuñado.

    Con la captura de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, “El Mencho” se transformaría en el narcotraficante más buscado de México. La DEA en Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

    Sin embargo, este 26 de febrero de 2025 habría resultado finalmente abatido por fuerzas del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco.

    Lee también:

    Más sobre:MéxicoCJNGCartel Jalisco Nueva GeneraciónEl MenchoCartelNarcotráfico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

    Lo más leído

    1.
    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

    2.
    Qué se sabe de la persona armada que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

    Qué se sabe de la persona armada que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

    3.
    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    4.
    Quién era Quentin Deranque: el joven ultranacionalista fallecido por ataque de sujetos de colectivo antifascista en Francia

    Quién era Quentin Deranque: el joven ultranacionalista fallecido por ataque de sujetos de colectivo antifascista en Francia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja
    Chile

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”
    Negocios

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

    Con Noruega liderando el medallero y Chile desfilando: Milano-Cortina 2026 finaliza con colorida ceremonia de clausura

    El Torino de Guillermo Maripán tiene una dura derrota y se complica con la permanencia

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum
    Cultura y entretención

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Rodrigo Villegas anticipa un “viaje nostálgico” para su tercer show en la Quinta Vergara

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano
    Mundo

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio