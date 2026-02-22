Quien era “El Mencho”: El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

La tarde de este domingo se informó que el ejército mexicano había abatido en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, México, al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación: Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “ El Mencho ”.

La operación terminó con una serie de bloqueos carreteros y hechos de violencia en diversos estados de México.

Oseguera habría encabezado desde 2009 la organización que actualmente sería conocida como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que terminó por convertirse en la principal asociación criminal en México, con diversos negocios vinculados al tráfico de drogas y de armas.

De crímenes en Estados Unidos a la llegada al poder en el CJNG

Nemesio Oseguera nació el 17 de julio de 1966 en una familia pobre dedicada al cultivo de paltas al suroeste de Michoacán. Durante la década de 1980, habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en California.

Durante su período en este país habría cometido diversos delitos vinculados al robo de propiedad privada, por los cual fue detenido por primera vez en 1986 con solo 19 años. Además, habría estado constantemente cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos.

En 1989 volvió a ser capturado, pero esta vez por venta de narcóticos. A pesar de ser deportado, logró volver a ingresar y reasentarse en Francisco, donde continuó un negocio de venta de heroína. Finalmente en 1992 fue capturado una tercera vez junto a su hermano Abraham por lo antes señalado.

Decidió declararse culpable y aceptar una pena de cinco años de presidio, por lo que fue encarcelado en el Centro Correccional Big Spring de Texas.

San Francisco Police Department

Luego de tres años en la cárcel, salió bajo libertad condicional y fue deportado a México, donde iniciaría su camino a la cúspide del crimen organizado mexicano bajo el amparo del Cartel del Milenio.

Iniciado como parte del escuadrón de asesinos del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona”, posteriormente participó en una alianza con un subgrupo del cartel de Sinaloa.

Durante la década del 2000 se dedicó a las operaciones drogas y finanzas del cartel de Sinaloa en Jalisco y Colima.

Tras la captura de los principales líderes del Cartel del Milenio, Nemesio Oseguera buscó la forma de apoderarse del grupo. Tras una serie de conflictos al interior de la organización, se dividieron en dos: La Resistencia y Los Mata Zetas, estos últimos liderados por “El Mencho”.

Ambos grupos entraron en conflicto por el dominio de Jalisco, hasta que finalmente Los Mata Zetas se consolidarían como la principal asociación criminal en el oeste de México. Con ello, el grupo también cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cartel Jalisco Nueva Generación

Durante esta etapa, el grupo comandado por Oseguera comenzaría a incrementar su poderío en México a base de muestras de violencia excesiva y el aprovechamiento de la caída de antiguos líderes de otras bandas.

Consolidó un negocio de metanfetamina en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, el que se expandiría también a Colima, Michoacán, Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Baja California.

Además de lo anterior, también habría conformado una alianza con Los Cuinis, grupo encabezado por Abigael González Valencia, su cuñado.

Con la captura de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, “El Mencho” se transformaría en el narcotraficante más buscado de México. La DEA en Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Sin embargo, este 26 de febrero de 2025 habría resultado finalmente abatido por fuerzas del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco.