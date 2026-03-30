Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”

La Selección Chilena no pudo volver a celebrar en Oceanía. La Roja cayó por 4-1 la madrugada de este lunes en el segundo amistoso que disputó en el marco de la fecha FIFA de marzo. El duelo, que estuvo marcado marcado por la expulsión de Darío Osorio en el primer tiempo, marcó el fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos.

Por lo mismo, el técnico Nicolás Córdova mantuvo la calma a pesar de la derrota. “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, declaró tras el encuentro.

También dio cuenta de que “la expulsión de Darío (Osorio) condicionó el partido” y valoró el hecho de que Chile pudiera sumar experiencia en la fecha FIFA “a pesar de que puedes tener este tipo de resultados”.

“Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”, explicó.

Por último, señaló que “hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”.

Gabriel Suazo expone el trabajo pendiente

Por el lado de los jugadores, quien tomó la palabra fue Gabriel Suazo, quien evaluó el desempeño propio y de sus compañeros en el amistoso contra Nueva Zelanda, exponiendo cuál debe ser uno de los puntos a trabajar.

“Nos hacen tres goles de balón parado, eso es algo que tenemos que solucionar de cara a los partidos que vienen y las Clasificatorias, donde vamos a enfrentar a Paraguay y Uruguay, que son fuertes en pelota parada, tal como Nueva Zelanda”, comentó el lateral en la zona mixta.

También se cuadró con el DT. “Cada derrota nos hace crecer, mirar errores, seguir hacia adelante y eso no empaña lo que hemos trabajado en esta nueva sesión con Nico (Córdova)”, apuntó.

Al mismo tiempo, recalcó que “los comentarios que vienen de afuera, que son negativos, sinceramente no nos afectan, estamos cerrados en lo nuestro, en trabajar, progresar, seguir adelante y confiar en nuestras capacidades”.

“Con Nico nos estamos sintiendo cómodos con su idea de juego, estamos creyendo y convencidos en lo que él nos entrega, herramientas para llevar al campo, pero estamos convencidos de eso, el trabajo y sacrificio dentro y fuera de la cancha, y eso me deja contento, ver nuevas incorporaciones, un equipo que disfruta, y eso tratamos de transmitirlo en la cancha”, añadió.

“El balance es positivo, más allá de la derrota, seguimos creyendo en una idea importante para el equipo. Nos tocó sufrir, perder, pero vamos pensando en cosas importantes”, cerró Gabriel Suazo.