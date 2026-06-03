La Bombonera, el estadio más difícil y la final de Chile y Argentina, su mejor partido: las confesiones de Wilmar Roldán.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán participó de una dinámica de preguntas rápidas en la que repasó distintos momentos de su trayectoria. El silbante, quien recientemente dirigió el triunfo de la UC ante Boca Juniors, respondió a las consultas en ESPN Colombia.

Al elegir el reducto que más exigencia le ha generado dirigir, Roldán escogió La Bombonera. De hecho, recordó el mencionado encuentro de Universidad Católica “Vengo de él, el estadio con más presión”, dijo.

Luego señaló que la final de la Copa Libertadores representa un desafío mayor que un partido de Copa del Mundo. El cafetero estuvo en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde dirigió dos encuentros en cada certamen planetario. Todos duelos de fases de grupos.

Roldán amonesta a Gary Medel en la final de la Copa América 2015. Marcelo Hernandez/Photosport

Al momento de elegir a los mejores futbolistas que ha arbitrado, mencionó a Lionel Messi, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo.

Sobre el ambiente más complejo que le tocó enfrentar, recordó la final de la Copa Libertadores 2012 entre Corinthians y Boca Juniors, en el estadio de Pacaembu

En otra de las respuestas, apuntó al neerlandés Arjen Robben como el jugador más rápido que dirigió durante su carrera.

Al ser consultado por el partido que más recuerda de toda su trayectoria, eligió la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina, disputada en Santiago y que terminó con el primer título continental para la Roja. Fue un 0-0 donde la selección chilena se impuso por penales.

En ese encuentro, Roldán amonestó a Francisco Silva, Marcelo Díaz, Gary Medel y Charles Aránguiz en la Roja de Jorge Sampaoli. En la Albiceleste de Gerardo Martino le mostró tarjeta amarilla a Marcos Rojo, Javier Mascherano y Éver Banega.

Finalmente, al hablar de las sus decisiones difíciles, aseguró que las tarjetas que le cuesta mostrar que son aquellas dirigidas a los futbolistas que considera “buena gente”.