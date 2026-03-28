Conductor en estado de ebriedad quedó en prisión preventiva tras fatal atropello a adulto mayor en Iquique

El Juzgado de Garantía de Iquique determinó prisión preventiva para un conductor imputado por el homicidio de un adulto mayor de 86 años, tras atropellarlo mientras conducía en estado de ebriedad y bajo la influencia de estupefacientes.

Según la investigación de Carabineros el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las 6:30 horas en el sector del Terminal Agropecuario en la ciudad de Iquique.

En sus argumentos ante el tribunal, la Fiscalía de Tarapacá señaló que el sujeto habría estado conduciendo de forma temeraria y contra el sentido del tránsito por avenida Progreso.

Así, en la intersección con calle Hernán Fuenzalida, no se percató de la presencia del peatón quien estaba cruzando la calzada, causándole la muerte con el vehículo.

El sujeto, identificado con las iniciales J.E.A.R., tiene 18 años de edad y no tenía licencia de conducir. Según los exámenes toxicológicos tenía 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre y resultó positivo para opioides.

El fiscal José Rivera dijo que después del atropello el imputado “se da a la fuga del lugar y abandona el vehículo aproximadamente a unos dos kilómetros de distancia de donde habían ocurrido los hechos, no deteniendo la marcha ni prestando la ayuda posible al fallecido".

Tras diligencias del OS9, Labocar y la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se logró dar con la identidad y el paradero del conductor horas más tarde.

Durante este sábado, el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público de dar prisión preventiva ya que estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Así también, fijó un plazo de investigación de 70 días.