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    Informe de Amnistía Internacional alerta ofensiva global de “gobiernos depredadores” contra los derechos humanos

    El organismo denuncia un deterioro profundo del orden internacional, cuestiona duramente a potencias como Estados Unidos, Rusia, Israel e Irán, y advierte sobre una escalada de prácticas autoritarias que amenazan libertades fundamentales en múltiples regiones.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Ali Jamenei

    Un polémico diagnóstico sobre la situación global de los derechos fundamentales arrojaron los resultados del más reciente informe anual de la ONG Amnistía Internacional, en el cual advierte que el sistema internacional enfrenta un ataque directo a sus bases, impulsado -según señala- por gobiernos que buscan debilitar normas, aumentar su control y actuar con impunidad.

    El documento, de más de 400 páginas, sostiene que el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos están “en jaque” frente a la acción de lo que define como “gobiernos depredadores”, que estarían impulsando prácticas autoritarias y restringiendo el espacio de acción de la sociedad civil y los movimientos sociales.

    “La diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos”, afirmó la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.

    “Genocidio” en Gaza

    Uno de los puntos más controvertidos del reporte tiene que ver con la acusación de “genocidio” contra Israel en la Franja de Gaza, donde la ONG denuncia hambruna masiva, destrucción de infraestructura civil y desplazamientos forzados de la población palestina.

    También se advierte que miles de niños han sido hospitalizados por desnutrición aguda debido a restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

    Además, cuestiona al gobierno de Benjamin Netanyahu por un escenario de impunidad, señalando la falta de cooperación con investigaciones internacionales y la continuidad de operaciones militares en territorios palestinos.

    En paralelo, el informe acusa a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de civiles y prisioneros de guerra, en el marco del conflicto iniciado tras la invasión ordenada por Vladimir Putin.

    Una niña palestina inspeccionando el daño de la Torre Taiba, de 11 pisos, después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    Críticas a Estados Unidos e Irán

    El documento también apunta contra la administración de Donald Trump, acusándola de impulsar políticas que debilitan instituciones democráticas, restringen derechos civiles y promueven medidas “racistas y antiinmigrantes”.

    Entre los cuestionamientos se incluyen ataques al poder judicial, represión de protestas y recortes en ayuda internacional.

    Asimismo, critica la falta de rendición de cuentas por acciones militares en países como Siria, Irak y Afganistán, además de denunciar el uso de tácticas policiales agresivas y detenciones masivas de migrantes.

    En el caso de Irán, el informe denuncia un endurecimiento de la represión interna tras el conflicto con Israel, con detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones, además del uso de armamento prohibido -como municiones de racimo- en ataques contra territorio israelí.

    Un escenario global en deterioro

    Más allá de las principales potencias, Amnistía Internacional advierte sobre un deterioro extendido en distintas regiones. El informe menciona violaciones graves en países como Sudán, Somalia, Malí, Burkina Faso y Sudán del Sur, así como represión de protestas en naciones como China, Egipto, India, Kenia y Venezuela.

    También alertó sobre políticas extremas contra las mujeres en Afganistán y la intensificación de conflictos armados en África, donde acusa incluso el apoyo indirecto de Estados a grupos armados.

    Otro punto crítico tiene que ver con la transferencia de armas, donde la organización cuestiona a países como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos por facilitar armamento a actores involucrados en crímenes internacionales.

    Finalmente, la ONG criticó duramente la falta de respuesta de la comunidad internacional ante este escenario, acusando “silencio e inacción” de los Estados frente a violaciones sistemáticas.

    Según Agnès Callamard, el objetivo de estos gobiernos sería reemplazar el actual orden por uno “racista, patriarcal y antiderechos”, donde prime la lógica del poder por sobre el respeto a las normas internacionales.

    El informe concluye con la advertencia de que el mundo enfrenta un punto de inflexión donde, de no mediar acciones concretas, los retrocesos en derechos humanos podrían consolidarse como una nueva normalidad global.

    Más sobre:Amnistía InternacionalEE.UU.RusiaIsraelIránUcraniaDD.HH.Derechos humanosGobiernos depredadoresGazaGenocidioBenjamin NetanyahuDonald TrumpVladimir PutinMundo

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