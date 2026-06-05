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    Investigan circunstancias en que carabinero falleció mientras se encontraba de servicio en sector rural de Victoria

    El hecho se produjo durante la madrugada de este viernes y está siendo investigado por equipos de Labocar y el OS-9 de la institución tras la instrucción de fiscalía.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Investigan circunstancias en que carabinero falleció mientras se encontraba de servicio en sector rural de Victoria JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En investigación se encuentran las circunstancias en que habría fallecido un funcionario de Carabineros la madrugada de este viernes en Victoria, en la región de La Araucanía.

    Según antecedentes preliminares por parte de la institución, el hecho se produjo mientras el funcionario se encontraba en cumplimiento de su labor en un sector rural de la comuna.

    En ese contexto, desde Carabineros manejan cómo hipótesis preliminar que habría atentado contra su vida utilizando su arma de servicio.

    “Tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció”, detallaron en un comunicado por parte de la prefectura COP Araucanía.

    La situación fue informada al Ministerio Público, que instruyó que colaboraran en la investigación equipos de Labocar y del OS-9 de Carabineros.

    “Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores del funcionario fallecido, brindando el apoyo institucional correspondiente frente a este lamentable hecho”, añadieron desde la institución policial.

    El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico *4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse también con Salud Responde al 600-360-7777.

    Más sobre:VictoriaLa AraucaníaCarabinerosMuerte

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