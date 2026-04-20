Gobierno de Cuba confirma que delegación de Trump se reunió con autoridades isleñas en La Habana

El subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de RR.EE. de Cuba, Alejandro García del Toro, confirmó este lunes que delegaciones de alto nivel de la isla y de Estados Unidos sostuvieron recientemente conversaciones en la capital La Habana.

Según informes del diario oficialista Granma, García del Toro señaló a este medio: “puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”.

Al respecto, informó que “por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores”.

La autoridad cubana, asimismo, salió al paso de reportes de prensa extranjera que informaron sobre la cita.

Al respecto, sostuvo que “en el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses . Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional”, aseguró.

En tanto, sobre el contenido de las conversaciones, García del Toro sostuvo que desde Cuba se hizo hincapié en el bloqueo del petróleo por parte de EE.UU.

En este sentido, informó que “la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación”.

Añadio que “este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio”.

Cabe recordar que el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, apoyaba en febrero la idea de dialogar con Estados Unidos “sin presiones” y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.