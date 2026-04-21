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    Política

    Juan Antonio Urzúa (PNL): “Llama la atención que los partidos que sí decidieron ingresar al gobierno de Kast actúen como díscolos”

    El secretario general de los libertarios cree que son varias las coincidencias entre la megarreforma del Presidente y el programa de gobierno de Johannes Kaiser. Por lo mismo, está decidido en colaborar para que la iniciativa prospere. Urzúa, además, reafirma que, por ahora, el PNL no es parte del oficialismo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    La semana pasada, el Partido Nacional Libertario (PNL) compartió un desayuno en el Cerro Castillo con el Presidente José Antonio Kast. Ahí los dirigentes de la colectividad hicieron ver al Mandatario que, pese a no ser parte de su administración, ellos comparten buena parte de la megarreforma que el gobierno presentará esta semana.

    Para el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, es llamativo que partidos que sí son parte del gobierno públicamente cuestionen aspectos del proyecto, así como también otras iniciativas del Ejecutivo. “Estamos por defender nuestras ideas, pero lo vamos a hacer siempre en aras del bien común, con prudencia, buscando un proyecto que nos permita avanzar”, sostiene.

    Aunque reafirma la postura del PNL de permanecer fuera del gobierno, sí reconoce que hay espacio para que eso cambie. “Nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder conversar”, declara.

    El PNL ha evidenciado que comparte la mayor parte de la megarreforma del gobierno, pero que esperan que se arreglen algunos aspectos. Entre ellos, eliminar las contribuciones a la primera vivienda. ¿Son líneas rojas?

    Lo que nos ha encomendado Johannes es que tengamos una actitud constructiva para poder avanzar. En términos generales, el proyecto está encaminado hacia cosas que veníamos diciendo en nuestro programa de gobierno: la necesidad de bajar la tasa corporativa, de potenciar el empleo, avanzar hacia la eliminación de las contribuciones. Por lo menos en los titulares, creemos que falta. Pero queremos actuar de buena fe y, una vez que tengamos el proyecto, revisarlo y hacer las propuestas respectivas. No queremos hablar de líneas rojas, queremos hablar de espacios de contribución.

    ¿Eso significa que, si iniciativas como la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no son consideradas, ustedes aún estarían abiertos a respaldar el proyecto?

    Vamos a ver cuáles van a ser las respuestas que nos dé el gobierno para poder tomar una decisión. Acá hay una cuestión fundamental: el gobierno necesita un apoyo para el desarrollo de este proyecto. En general, vamos a votar a favor de esta propuesta. Pero en los temas particulares necesitamos ver cuál va a ser la bajada.

    Dice que el gobierno necesita apoyo en esto. ¿Cómo observa el comportamiento del oficialismo? Varios parlamentarios de RN han evidenciado reparos públicamente.

    Llama la atención que aquellos partidos que sí decidieron ingresar al gobierno estén actuando como díscolos. Nosotros no somos parte del gobierno y siempre lo dijimos, desde el día uno, que estamos por defender nuestras ideas, pero lo vamos a hacer siempre en aras del bien común, con prudencia, buscando un proyecto que nos permita avanzar.

    A ratos pareciera ser que el PNL está más alineado con el gobierno que partidos como RN... ¿Falta lealtad?

    No sé si el tema es lealtad. Hay un tema de poder jugar en equipo que, lamentablemente, no se ha estado dando con los partidos oficialistas. Para nosotros es muy importante que estas reformas se consoliden. El país necesita con urgencia estas medidas. Los niveles de desempleo que estamos viendo, la demora en encontrar trabajo son tremendas.

    Ustedes han dicho públicamente que apoyan buena parte de la megarreforma. ¿Tiene sentido mantenerse fuera del gobierno cuando la cercanía con el Ejecutivo es clara?

    Siempre vamos a conversar con el gobierno. Nuestra propuesta era que, en el caso de ingresar, que es una cuestión que no se va a dar por ahora, (debíamos) tener incidencia en el proceso de toma de decisiones políticas. Ese escenario lo conversamos y llegamos a la conclusión de que el Presidente de la República había tomado una decisión. Estaba en todo su derecho y se respeta. Esas condiciones el Presidente las mantiene.

    ¿Cuando dice “por ahora” es porque depende de que se les ofrezca incidencia política?

    En su momento, inicialmente, de eso se trataba, de que nosotros podamos tener un espacio relevante en los ministerios, en el comité político.

    Entonces es una discusión que puede reabrirse, dependiendo de lo que decida el gobierno, ¿o no?

    Pueden darse distintos escenarios. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder conversar, pero nuestra propuesta es clara. Tenemos que tener una posibilidad de aportar en el proceso de toma de decisiones políticas.

    Al interior de los partidos del oficialismo se habla de la necesidad de un cambio de gabinete. ¿Lo ve como una oportunidad para que liderazgos del PNL lleguen a colaborar?

    Si yo respondiera, estaría metiendo presión para un punto en el que no estamos concentrados. Hoy nosotros estamos concentrados en la ley de reconstrucción, en buscar mejoras en este proyecto. En las reformas destinadas a rebajar la carga corporativa, a otorgar un crédito al empleo, a establecer la eliminación del IVA por un año, la invariabilidad tributaria. Si nos vamos a conversar respecto de las posibilidades de un cambio de gabinete, estaríamos entrando en las intrigas palaciegas. No estamos para eso, nosotros estamos para aportar al país.

    No quiere entrar en esa discusión, pero le pregunto por el desempeño de la ministra Mara Sedini. ¿Cómo lo evalúa?

    Ella es una gran persona, una gran profesional. Esperemos que tenga un buen desempeño. No la vamos a criticar. Insisto, estamos concentrados en que al gobierno le vaya bien.

    ¿Qué puede esperar el Presidente Kast del PNL?

    Nosotros vamos a ser un ancla en las ideas de la derecha.

    El exdiputado Cristián Labbé anunció su renuncia al PNL. ¿Cómo se lo toma? ¿Responde a un problema de él o del partido?

    Es una decisión que puede tomar cualquier militante y toma un minuto en el Servel. Nosotros, honrando nuestros principios, estamos concentrados en promover y apoyar reformas y medidas importantes para el bien de nuestro país. Como directiva, como partido y como bancada.

    Más sobre:PolíticaPartido Nacional LibertarioLa MonedaPresidente José Antonio KastJohannes KaiserJuan Antonio UrzúaMegarreformaRenovación Nacional

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